Prima pagină » Știri politice » Președinta CCR, mesaj de Ziua Europei: „Supremația Constituției presupune respectarea priorității dreptului Uniunii Europene”

Președinta CCR, mesaj de Ziua Europei: „Supremația Constituției presupune respectarea priorității dreptului Uniunii Europene”

Președinta CCR, mesaj de Ziua Europei: „Supremația Constituției presupune respectarea priorității dreptului Uniunii Europene”
Galerie Foto 2
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Președinta Curții Constituționale a României, Simina Tănăsescu, a transmis, de Ziua Europei, că proiectul european rămâne „o expresie vie” a angajamentelor statelor membre de a acționa împreună pentru binele comun și pentru pace. 

În mesajul transmis pe pagina de Facebook a CCR, Simina Tănăsescu amintește că Ziua Europei marchează Declarația Schuman, momentul simbolic care a stat la baza construcției europene actuale.

„În fiecare an, pe 9 mai, Ziua Europei celebrează un moment simbolic și un proiect istoric, anume Declarația Schuman care a pus bazele Uniunii Europene de astăzi. Proiectul european rămâne o expresie vie a angajamentului statelor membre de a acționa împreună pentru binele și pacea comune, într-un cadru bazat pe reguli și valori împărtășite”, a transmis șefa CCR.

Simina Tănăsescu: Rolul Curții Constituționale capătă o relevanță aparte

Președinta Curții Constituționale subliniază că România a ales să facă parte din UE și să contribuie la dezvoltarea și aprofundarea integrării europene, în beneficiul cetățenilor țării. Potrivit acesteia, apartenența la Uniunea Europeană oferă cetățenilor garanții pentru respectarea drepturilor lor fundamentale.

„România a ales să facă parte din Uniunea Europeană și să contribuie la dezvoltarea și aprofundarea integrării europene, asigurând cetățenilor români garanții pentru respectarea drepturilor lor fundamentale, inclusiv în calitatea lor de cetățeni europeni, într-un spațiu comun de libertate, diversitate și securitate”.

Simina Tănăsescu spune că, în acest cadru, rolul CCR are o importanță specială, deoarece garantarea supremației Constituției presupune respectarea priorității de aplicare a dreptului Uniunii Europene.

„În cadrul acestui angajament deplin asumat, rolul Curții Constituționale capătă o relevanță aparte, garantarea supremației Constituției presupune nemijlocit respectarea priorității de aplicare a dreptului Uniunii Europene”.

Șefa CCR face apel la o Europă unită, rezilientă și capabilă să inspire

În finalul mesajului, șefa CCR transmite că această zi trebuie privită și ca un prilej de reflecție și de acțiune. Simina Tănăsescu face apel la continuarea construcției europene „cu responsabilitate și convingere”, într-o lume aflată în continuă schimbare.

„Ziua Europei devine, astfel, prilej de reflecție și apel la acțiune: să continuăm să construim împreună, cu responsabilitate și convingere, o Europă unită, rezilientă și capabilă să inspire, într-o lume aflată în continuă schimbare”, a mai transmis Simina Tănăsescu.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
ENERGIE Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
15:34
Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA
16:25
Cu ce și-a înlocuit Kovesi colecția de bufnițe, odată ce a plecat din România, la Luxemburg. Ce figurină are acum pe birou fosta șefă DNA

Cele mai noi

Trimite acest link pe