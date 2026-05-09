Duminică, 10 mai, de la ora 19:00, Gândul prezintă MARTORII – O mamă care îşi strigă durerea. Mama jandarmului ucis în poligon cere dreptate

Un destin curmat la 27 de ani. O mamă care îşi strigă durerea. O tragedie pentru care nu există cuvinte. Un comandant care şi-a ucis un camarad.

Gândul prezintă duminică, 10 martie 2026- MARTORII: MAMA JANDARMULUI UCIS ÎN POLIGON CERE DREPTATE!

Acum un an, Răzvan, un jandarm de 27 de ani din cadrul trupelor speciale ale Jandarmeriei, a murit pe loc, împușcat în cap chiar de către șeful lui, în timpul unui exercițiu banal.

Andrei Dumitrescu, senior editor o are invitată la MARTORII pe mama lui Răzvan, jandarmul ucis la antrenament.

Iozefina Arnăut rememorează clipele teribile ale coșmarului început în noaptea în care a aflat de moartea copilului său, într-un poligon al Jandarmeriei.

