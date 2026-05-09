A murit Ioan Isaiu. Actorul avea 56 de ani.

Lumea filmului și teatrului românesc este în doliu. Celebrul actor Ioan Isaiu, unul din numele grele ale scenei clujene și ale televiziunii din România, a murit la 56 de ani.

Actorul s-a stins din viață vineri, la vârsta de 56 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul unor filmări desfășurate în Capitală.

Vestea-șoc a fost primită cu tristețe de colegii, prietenii și spectatorii care l-au urmărit, cu sufletul la gură, ani la rând, atât pe scena teatrului, cât și în numeroasele producții de televiziune.

Lui Ioan Isaiu i s-a făcut rău la filmări

Potrivit informațiilor cluj24.ro, Ioan Isaiu se afla la București pentru un nou proiect artistic în momentul în care s-a simțit rău.

Actorul ar fi făcut un infarct, iar medicii chemați de urgență la fața locului nu au reușit, din nefericire, să îi salveze viața.

În luna august, Ioan Isaiu ar fi împlinit 57 de ani.

Decesul său a venit complet pe nepregătite pentru cei care îl cunoșteau, mai ales că actorul continua să fie implicat în numeroase proiecte de teatru și TV.

Cine a fost Ioan Isaiu

Ioan Isaiu s-a născut pe 25 august 1969, la Hunedoara. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

Și-a început cariera la Teatrul Național Cluj-Napoca, unde a fost actor în perioada 1995–2001. După mai mulți ani dedicați altor proiecte artistice, acesta a revenit pe scena instituției începând cu anul 2017.

De-a lungul carierei, Ioan Isaiu a interpretat numeroase roluri importante în spectacole regizate de nume cunoscute din teatrul românesc, printre care Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză și Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente spectacole în care a jucat se numără „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

Era cunoscut și din telenovele și seriale TV

Dincolo de teatru, Ioan Isaiu a jucat în numeroase producții de televiziune: „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei”, „Vocea Inimii”, fiind apreciat pentru talentul său actoricesc.

Dan Chiorean: „Suntem șocați”

Moartea lui Ioan Isaiu a provocat reacții imediate în comunitatea artistică din Cluj-Napoca.

Actorul Dan Chiorean a declarat că vestea a fost ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut pe Ioan Isaiu. „Pentru noi e o mare pierdere. Suntem șocați, sunt șocat de evenimentul ăsta. A fost ceva fulgerător, neașteptat. Avusese o premieră acum de curând. Am povestit cu el, eram prieteni de aproape 30 de ani. E cumplit”, a spus Dan Chiorean.

Decesul lui Ioan Isaiu a fost anunțat în mediul online și de scriitorul Emanuel Ciocu.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă rapid și pe rețelele de socializare, unde colegi de breaslă, spectatori și apropiați au transmis gânduri emoționante despre actorul clujean Ioan Isaiu.

