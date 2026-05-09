Prima pagină » Știri politice » Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile

Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile

Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Ce se întâmplă cu ordonanța privind ATR-urile
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată. Prin această măsură, guvernul urmărea să reducă specula cu avizele tehnice de racordare (ATR) din sectorul energetic. Această ordonanță, însă, nu se mai aplică, potrivit președintelui AEI, Dumitru Chisăliţă. La momentul actual, România ar avea emise ATR-uri pentru peste 80.000 MW.

În țară, sunt emise, la momentul actual, ATR-uri pentru peste 80.000 MW. Cu mult peste necesarul actual de putere, care se află la pragul de circa 9.000 MW.

Dumitru Chisăliță

Dumitru Chisăliță

„Datele dure sunt acestea: într-un eşantion de 722 de firme cu circa 72.000 MW capacitate aprobată, 76% aveau cifră de afaceri zero, 78% nu aveau niciun angajat, iar peste jumătate aveau capital social sub 10.000 lei. O mare parte din piaţa ATR nu este piaţă de investiţii, ci piaţă de opţiuni speculative pe capacitate de reţea”, se arată în analiză.

Guvernul ar fi impus garanții financiare

Autorul analizei a susținut că măsurile propuse de Guvern ar fi impus garanții financiare de 30 euro/kW instalat aferente proiectelor energetice. Acestora li s-ar fi adăugat alte garanții necesare pentru participarea la licitațiile de capacitate. În aceste condiții, costurile estimate ar fi fost de 60.000-90.000 de euro pentru un proiect de 1 MW și de 6-9 milioane de euro pentru unul de 100 MW.

În acest sens, autorul analizei consideră că măsurile ar fi rcondus la eliminarea proiectelor speculative. În același timp, ar fi eliberat capacitatea blocată în rețea. Ar fi putut crea dificultăți și pentru investitorii reali, mai ales în cazul întârzierilor cauzate de instituțiile statului român.

„Într-un sistem corect, în OUG ar fi trebuit să existe reguli explicite: suspendarea termenelor dacă întârzierea este cauzată de o autoritate publică; dovada diligenţei investitorului (cereri depuse, completări trimise, notificări făcute); interdicţia executării garanţiei dacă blocajul este exclusiv administrativ; mecanism de contestaţie rapidă, nu proces de 3-5 ani; fond separat/cont escrow pentru garanţii executate, nu venit la operator. Fără aceste protecţii, ordonanţa putea deveni un instrument brutal: corectă contra speculanţilor, nedreaptă contra investitorilor reali”, se mai precizează în document.

„O abordare optimă ar trebui să integreze un set coerent de măsuri”

„Deşi intervenţia în soluţionarea ATR este mai mult decât justificată, instrumentele propuse nu trebuie să ridice probleme de echitate şi eficienţă.

În consecinţă, o abordare optimă ar trebui să integreze un set coerent de măsuri: instituirea unor garanţii financiare substanţiale pentru proiectele noi, stabilirea unor termene procedurale clare şi previzibile, introducerea unor mecanisme explicite de protecţie pentru întârzieri neimputabile investitorilor, crearea unui cont separat sau a unui fond dedicat pentru gestionarea garanţiilor executate, precum şi asigurarea unui cadru de monitorizare şi audit public sub coordonarea ANRE.

În absenţa acestor elemente de echilibru, există riscul ca intervenţia normativă să îşi atingă obiectivul de reducere a speculaţiei, dar, simultan, să afecteze negativ exact acele investiţii reale şi necesare pentru dezvoltarea sistemului energetic”, a mai scris Dumitru Chisăliţă, arată Stirileprotv.ro.

Ce declarase Ilie Bolojan la moțiunea de cenzură

Vă reamintim că, în cursul zilei de marți, 5 mai, când a avut loc moțiunea de cenzură, Guvernul adoptase într-o ședință extraordinară o ordonanță de urgență prin intermediul căreia se impun garanții ferme pentru eliberarea de avize tehnice de racordare (ATR). Acest aspect a fost anunțat de Ilie Bolojan, în timpul discursului din Plenul Reunit.

„Am zis că nu plec din Guvern până când în această dimineață am venit cu o ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste ATR-uri (Avize tehnice de recordare) în bătaie de joc. Am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Am permis unor băieți deștepți, o parte speculativi, să facă hârtii și am blocat accesul în sistemul energetic.

V-ați gândit că dacă veniți repede cu moțiunea nu mai putem corecta ce este de corectat. Poate nu știți cine este director la Transelectrica. Vrem energie ieftină, mai multă producție. Dar avem 19.000 MW capacitate totală, din care sunt ocupați 9.000 MW, am eliberat ATR pentru 80.000 MW și încă 30.000 MW sunt în lucru”, a declarat Ilie Bolojan, în discursul din timpul moțiunii de cenzură.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ; Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
17:05
Daniel Băluță: „Lucrurile nu au cum să meargă mai bine când un om se leagă cu lanţuri de scaun şi spune că: dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau”
FLASH NEWS Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
16:50
Elena Udrea sare în apărarea lui Nicușor Dan după atacul lui Kovesi
FLASH NEWS Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
15:59
Crin Antonescu: Salut cu plăcută surprindere faptul că Nicușor Dan vorbește, pentru prima oară în istorie, de la Cotroceni, despre greșelile Europei
FLASH NEWS AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
14:52
AUR cere CCR să constate că ordonanța adoptată după demiterea Guvernului este neconstituțională
FLASH NEWS Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
14:23
Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei
FLASH NEWS Președinta CCR, mesaj de Ziua Europei: „Supremația Constituției presupune respectarea priorității dreptului Uniunii Europene”
13:30
Președinta CCR, mesaj de Ziua Europei: „Supremația Constituției presupune respectarea priorității dreptului Uniunii Europene”
Mediafax
Crin Antonescu salută mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „Vorbește, pentru prima oară, despre greșelile Europei”
Digi24
VIDEO Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un somn bun, țara are nevoie de el în formă
Cancan.ro
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Adevarul
Ce înseamnă, de fapt, pactul PNL-USR. Un fost consilier prezidențial lămurește mizele înțelegerii: „PSD nu mai e miza principală”
Mediafax
Mesajul lui Nicușor Dan, în presa internațională. Le Figaro: Președintele României critică strategiile UE
Click
Alimentele care-ți păcălesc foamea, cu bani puțini. Rețeta ieftină a Savetei Bogdan, la 80 de ani: „Mâncarea săracului, ca-n comunism!”
Digi24
Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027
Cancan.ro
BREAKING | A murit actorul Ioan Isaiu
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Bianca, fetița din „Numai Iubirea”. Ce s-a întâmplat cu ea, la 22 de ani de la telenovela care a făcut-o faimoasă în toată România
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Mai trebuie să te duci la POLIȚIE dacă mașina ta a fost lovită în parcare?
Descopera.ro
Femeia care a condus un imperiu fără să-l vadă vreodată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
Demența poate începe chiar din copilărie, au descoperit cercetătorii
REACȚIE Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
18:00
Susținătorul lui Bolojan, întristat de discursul lui Nicușor Dan de Ziua Europei: „A părut un președinte eșuat, captiv al unei direcții greșite”
ULTIMA ORĂ 🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
17:59
🚨 Aproximativ 50 de persoane s-au strâns în fața Teatrului Național București pentru marșul pro-Europa
FLASH NEWS Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
17:49
Un pieton a fost ucis de o aeronavă pe Aeroportul Internațional din Denver. Cum a reușit să ajungă pe pistă în momentul decolării
CONTROVERSĂ Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
17:31
Criză de încredere la Beijing. Președintele chinez Xi Jinping pune la îndoială loialitatea șefilor armatei
FLASH NEWS Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
17:07
Ce spune Kovesi despre planurile de a intra în politică: „Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor”
SPORT Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican
16:46
Cristi Chivu a fost primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Cele mai noi

Trimite acest link pe