Florin Iordache contestă legalitatea ordonanței de urgență adoptată de Bolojan după demiterea guvernului

Consiliul Legislativ, sub semnătura lui Florin Iordache, acuză Guvernul Bolojan că a încălcat normele constituționale prin adoptarea OUG 38, care vizează investiții strategice în apărare și decontări în energie. Insituția afirmă că Executivul a solicitat avizul necesar cu doar câteva ore înainte de votul moțiunii de cenzură, iar documentul a fost finalizat abia după ce cabinetul Bolojan își pierduse deja dreptul legal de a mai emite astfel de legi.

Premierul Ilie Bolojan. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Conflictul a izbucnit din cauza diferenței de timp între momentul în care Guvernul demis susține că a aprobat legea și momentul în care aceasta a primit avizul obligatoriu. Reprezentanții Executivului afirmă că ordonanța a fost adoptată în ședința de 4 mai, însă Florin Iordache demonstrează că textul a fost modificat substanțial și trimis din nou la Consiliul Legislativ abia pe 5 mai. Legea spune clar că un cabinet demis nu mai are voie să adopte ordonanțe de urgență.

”Semnalăm că, la aceeași dată la care a fost primit spre avizare prezentul proiect de ordonanță de urgență, dar anterior momentului emiterii avizului la acesta, respectiv în data de 05.05.2026, în ședința comună a Camerei Deputaților și a Senatului, a fost retrasă încrederea acordată Guvemului, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, în condițiile art. 67, art. 110 alin. (2) și art. ,113 alin. (1) din Constituția României, republicată. Ca umare, arată Consiliul Legislativ, în avizul negativ emis, Guvemul demis prin moțiune de cenzură, până la depunerea jurământului de membrii noului cabinet, nu poate să emită ordonanțe sau ordonanțe de urgență și nu poate iniția proiecte de lege.”

Guvernul consideră că a adoptat ordonanța înainte de a fi demis 

Ilie Bolojan se apără și susține că repunerea ordonanței pe ordinea de zi după moțiune a fost doar o formalitate tehnică pentru a lua act de observațiile primite, nu o nouă aprobare. Totuși, Iordache insistă că un guvern care nu mai are încrederea Parlamentului a forțat publicarea unei legi strategice fără să respecte pașii legali.

”Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificări de fond ca urmare a discutării și adoptării lor în ședința Guvernului vor fi supuse unei noi avizări a Consiliului Legislativ, a Curții de Conturi a României, a Consiliului Concurenței, a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, a Consiliului Economic și Social și/sau a Consiliului Superior al Magistraturii, după caz. În situația în care, ca urmare a noii avizări de către aceste autorități, este necesară operarea unor modificări de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a ședinței Guvernului”.

Miza strategică a investițiilor în apărare și energie

Ordonanța aflată în centrul scandalului are un impact uriaș asupra economiei, deoarece reglementează modul în care fabricile de armament pot accesta fonduri europene și cum se fac plățile pentru compensarea facturilor la energie. De asemenea, documentul conține reguli noi pentru extinderea rețelelor de gaze și pentru utilizarea banilor rămași necheltuiți din anii trecuți în proiectele publice.

