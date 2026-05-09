Prima pagină » Actualitate » Adrian Năstase acuză USR că îl transformă pe Nicolae Titulescu într-o țintă: Poate că nu „vila” este obiectivul acestei campanii

Fostul premier Adrian Năstase susține că atacurile recente la adresa Fundației Europene Titulescu și a ADIRI reprezintă, în realitate, o ofensivă politică a USR împotriva simbolurilor diplomației românești și a moștenirii lui Nicolae Titulescu.

Năstase spune că adevărata miză a demersului MAE nu ar fi ADIRI, societate care nu mai funcționează de mai mulți ani, ci chiar sediul Fundației Europene Titulescu. Fostul premier consideră că decizia privind retragerea statutului de utilitate publică nu reprezenta o urgență pentru un guvern rămas doar cu atribuții interimare.

„După moartea ambasadorului Lupeș, practic, ADIRI nu a mai avut niciun fel de activitate. Asa incât, in opinia mea, propunerea referitoare la retragerea statutului de utilitate publică  era superfluă și, in niciun caz, o prioritate pentru guvernul interimar. Deși, obiectivul era generos – “repararea relației de incredere intre stat si cetățean”.

Totodată, Adrian Năstase o critică pe ministra de Externe, Oana Țoiu, despre care spune că nu avea competența legală să decidă retragerea statutului, ci doar să propună acest lucru.

„Și o mică precizare, dna Țoiu anunță ca “a decis” retragerea statutului…Imi permit să fac o mică observație. Conform legii, doar guvernul poate “decide”, MAE poate eventual să propună”. 

Năstase: Miza reală. Intrarea în joc a lui Dominic Fritz

În continuare, fostul premier l-a adus în discuție și pe liderul USR, Dominic Fritz, despre care spune că a înțeles esența problemei, dar a încurcat lucrurile. Adrian Năstase susține că adevărata țintă ar fi clădirea în care funcționează Fundația Europeană Titulescu, nu ADIRI.

„Dominic Fritz, șeful USR, a înțeles esența problemei dar a incurcat puțin lucrurile. “Cine de 7 ani nu a putut să producă un simplu raport de activitate …nu poate să pretindă dreptul la o vilă gratis in centrul Bucureștiului”. Sediul in cauză este al Fundației Europene Titulescu, nu al ADIRI!”, scrie Năstase.

De asemenea, acesta mai spune că după intervenția lui Fritz, atacurile la adresa fundației s-au amplificat și au fost preluate inclusiv de persoane apropiate zonei progresiste și reformiste. Fostul premier vorbește despre o campanie de „fezandare” a celor care critică reformele promovate de USR și ironizează reacțiile apărute în spațiul public după scandalul legat de sediul fundației.

„Acesta este contextul in care a intervenit in joc Fritz și a declanșat atacurile useriștilor de “fezandare” a celor care se opun “reformelor”. (…) Cristian Ghinea (…) exclamă, cu invidie, “Ia uite, frate, ce viloi avea un ONG al lui Năstase cu zero activitate”. Vă dați seama ce sediu bun ar fi pentru Rheinmetall!”.

Cum explică Năstase povestea „Casei lui Titulescu”

Adrian Năstase spune că imobilul în care funcționează fundația a fost recuperat prin procese dificile și restaurat în perioada în care conducea Guvernul.

„“Vila” este, de fapt, Casa lui Titulescu. Ea a fost recuperată printr-un proces derulat de Fundație împotriva unor cereri nejustificate de restituire”.

De asemenea, fostul premier susține că imobilul ajunsese într-o stare avansată de degradare după cutremurele din trecut. În plus, acesta vorbește despre proiectele realizate în perioada mandatelor sale și despre cum „exist unii care construiesc și alții care distrug”.

„Ca premier, am decis restaurarea imobilului și concesionarea sa, timp de 49 de ani, ca sediu, pentru fundația internațională care îi poartă numele. Poate imi vor reproșa cele 12 noi muzee create sau clădirile ANL sau sălile de sport sau, de ce nu, a doua unitate de la Cernavodă. Stiu, există unii care construiesc și alții care distrug”, mai spune Năstase.

„De ce este considerat Titulescu dușmanul USR?”

În finalul postării, Adrian Năstase sugerează că adevărata miză a scandalului nu ar fi clădirea în care funcționează fundația, ci chiar imaginea lui Nicolae Titulescu și modul în care acesta este promovat în spațiul public. Fostul premier spune că, de-a lungul anilor, a încercat să contribuie la readucerea lui Titulescu în prim-planul diplomației românești și europene.

„Poate insă că am plecat pe o cale greșită. Poate că nu “vila” este obiectivul acestei campanii ci chiar persoana lui Titulescu. Eu am considerat că România trebuie să-și respecte și chiar să dezvolte un cult al eroilor săi, să-și intărească legendele, ca bază a patriotismului. L-am considerat pe Titulescu un foarte bun exemplu. Inclusiv ca “patron” al diplomației românești”.

Năstase merge mai departe și spune că anumite figuri din USR ar privi cu suspiciune ideea promovării unui „erou național”. Fostul premier consideră că acest lucru se leagă de faptul că mai mulți lideri ai partidului au trăit sau lucrat în afara României.

„Sigur, unii lideri ai USR au venit mai de curând din străinătate – din Germania, Franța, Elveția, Spania. Poate că ideea de a construi un fel de erou NATIONAL cu anvergură externă nu le este convenabilă. Și că ar fi o abordare de tip “suveranist”.

