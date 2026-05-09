Bolojan, în vizită la Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Ce cuprinde investiția de peste 770 de milioane de lei

Ilie Bolojan a vizitat Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, în cursul zilei de sâmbătă, 9 mai 2026. Aici va fi construită o nouă clădire, iar investiția va fi de peste 770 de milioane de lei.

Ilie Bolojan a transmis un mesaj, în urmă cu scurt timp, după ce a vizitat Institutul Inimii de la Târgu Mureș.

„Astăzi am fost la Târgu Mureș, la Institutul Inimii, un centru de excelență al medicinei din România, unde se realizează una dintre cele mai importante investiții din sănătate din țară.

Pentru a ne asigura finanțarea europeană, trebuie să terminăm lucrările până la sfârșitul lunii august. Cu toată mobilizarea constructorilor, nu va fi o sarcină ușoară.

Am stabilit că vom reduce întârzierile în derularea plăților. De asemenea, va trebui să alocăm fonduri pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile: contribuția de 5% a Institutului, TVA-ul și ajustările în valoare de peste 15 milioane de euro.

Având în vedere că echipamentele (angiografe, RMN, CT) vor fi aduse până în august, dar nu vor putea fi funcționale fără acreditare, am clarificat aspectele ce țin de recepția lucrărilor.

Lucrările sunt într-un stadiu avansat, de peste 80%, iar proiectul, început în 2023, va fi finalizat în vara acestui an, când noua unitate va deveni pe deplin funcțională.

Noul Centru Chirurgical Cardiovascular al Institutului Inimii va fi dedicat tratării pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave, atât adulți, cât și copii, și va reuni toate secțiile și specialitățile într-un singur spațiu modern.

Centrul va avea peste 200 de paturi pentru spitalizare, săli moderne de operație și spații pentru investigații și tratament, astfel încât să ofere servicii medicale integrate, mai eficiente, și condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

Acest proiect, cu o valoare totală de peste 770 de milioane de lei, este finanțat în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aproape 500 de milioane de lei provin din fonduri europene, la care se adaugă contribuția națională. Este un exemplu al modului în care banii europeni pot schimba în bine sistemul public de sănătate.

De aceea, este necesar să continuăm reformele, să atragem fonduri europene și să le folosim eficient. Fiecare proiect dus la capăt înseamnă spitale moderne, condiții mai bune pentru pacienți și un pas înainte pentru România.

Mulțumesc echipelor Institutului și Ministerului Sănătății, constructorilor și tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect”, a notat Ilie Bolojan pe Facebook.

În cursul zilei de sâmbătă, 9 mai 2026, Ilie Bolojan a vizitat Institutul pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, Institutul Inimii. Aici va fi construită o clădire în care se vor găsi 214 paturi pentru spitalizare continuă și 5 paturi pentru spitalizare de zi. De asemenea, noua clădire va găzdui săli de operației și săli pentru investigații și tratament, scrie Mediafax.

Sute de milioane de lei pentru construirea clădirii

Noua clădire va fi destinată tratării pacienților care suferă de afecțiuni cardiovasculare grave (atât adulți, cât și copii). Este vorba despre o investiție de peste 770 de milioane de lei. Din această sumă, circa 500 de milioane de lei sunt bani din PNRR. Construcția urmează să fie finalizată la finalul lunii august 2026, contractul de finanțare fiind semnat în 2023.

Reprezentanții Guvernului au transmis că „prim-ministrul a discutat cu managementul Institutului despre stadiul derulării proiectului și a asigurat că nu vor fi probleme din perspectiva efectuării plății lucrărilor”.

„Obiectivul proiectului este edificarea unei noi clădiri de spital pentru relocarea totală și gruparea secțiilor, structurilor și compartimentelor întregului Institut într-o nouă clădire, eficientă din punct de vedere funcțional și constructiv, conform standardelor și cerințelor actuale administrative, medicale și de calitate, facilitând abordarea integrată a serviciilor de sănătate”, a precizat Guvernul.

