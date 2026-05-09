„Schimbare de regim“ la Budapesta: După doisprezece ani, steagul Uniunii Europene a fost arborat din nou pe clădirea Parlamentului maghiar

Ágnes Forsthoffer a fost aleasă, sâmbătă, noua președintă a Parlamentului maghiar, iar prima sa decizie a fost ca, după 12 ani, steagul Uniunii Europene să fie arborat din nou pe clădirea Parlamentului din Budapesta.

„Ziua de astăzi deschide o oportunitate istorică pentru poporul maghiar; se apropie schimbări care vor marca începutul unei noi ere în istoria democrației parlamentare maghiare”, a declarat sâmbătă Ágnes Forsthoffer (Tisza), noua președintă aleasă a Adunării Naționale.

Potrivit publicației Szabad Magyar Szó, nici grupul parlamentar al Fidesz, nici cel al KDNP, nici cel al Mi Hazánk nu a aplaudat anunțul privind reinstalarea drapelului Uniunii Europene.

Forsthoffer a afirmat că acest steag reprezintă simbolul a ceea ce maghiarii au acceptat în urmă cu douăzeci și doi de ani, fiind un semn simbolic al faptului că „vom fi din nou membri respectați ai Uniunii Europene”.

În discursul rostit sâmbătă, în cadrul ședinței constitutive, după alegerea sa și depunerea solemnă a jurământului, Ágnes Forsthoffer a subliniat că Parlamentul nu trebuie să fie sediul partidelor, „ci trebuie să redevină căminul națiunii maghiare, casa Ungariei”. Nu este un centru al puterii, ci un sanctuar al voinței națiunii; această clădire va fi din nou casa modestiei și a umilinței, a serviciului și a dorinței de a acționa – a declarat ea.

Președintele Parlamentului a anunțat că prima sa decizie este ca, după doisprezece ani, steagul Uniunii Europene să fie arborat din nou pe clădirea Parlamentului. László Kövér îl îndepărtase de pe fațadă încă din 2014.

La câteva minute după anunțul președintelui Camerei, steagul Uniunii Europene a fost din nou arborat pe clădirea Parlamentului.

