Dezvăluiri la șapte ani după moarte. Celebrul actor de comedie a murit sărac lipit și un străin i-a plătit înmormântarea: „Mă făcea să râd”

Celebrul comedian britanic Freddie Starr a murit în 2019, după ce a suferit un infarct în Spania. Fosta sa îngrijitoare a spus că Starr era sărac lipit și nu mai păstra legătura cu familia sa.

Legendarul Freddie Starr a avut numeroase emisiuni pe BBC și ITV, dar a murit sărac lipit, în 9 mai 2019, scrie mirror.co.uk.

În ciuda faptului că a strâns o avere frumoasă în anii 1970-1980, actorul de comedie a rămas, în cele din urmă, falit.

La momentul morții sale, Starr, în vârstă de 76 de ani, locuia într-o garsonieră modestă din Costa del Sol, Spania și risca să ajungă pe stradă, din cauza datoriilor.

Au apărut îngrijorări privind eventualitatea în care Freddie Starr ar fi fost înmormântat într-un cimitir al săracilor din Spania, departe de „luxul” din Marea Britanie.

Nelly Georgieva, îngrijitoarea bulgăroaică a lui Starr și cea care a descoperit cadavrul vedetei, a dezvăluit că acesta nu mai păstra legătura cu familia.

Astfel, aranjamentele privind funeraliile era în impas, până când a intervenit un bun samaritean.

„Freddie a simțit că britanicii lui l-au uitat. Ar fi groaznic să aibă locul de veci la groapa comună”, spunea, imediat după moarte artistului, Nelly.

Starr, care a lăsat în urmă șase copii, trei foste neveste și o văduvă, a murit plin de datorii și fără aranjamente privind o înmormântare cuviincioasă.

Freddie Starr, înmormântat pe banii unui străin

Văzând că nimeni nu vrea să plătească înmormântarea, Michael Fogg, directorul casei funerare din Sheffield, care nu l-a cunoscut niciodată personal pe Freddie, a luat cheltuielile asupra lui și a pus la punct funeraliile comedianului, fără să ceară nimic în schimb.

Michael și-a motivat gestul mărinimos: „Oricine poate face să râdă un director de la pompe funebre trebuie să fie un comedian tare bun. Și Freddie Starr mă făcea săr râd. Nu ar trebui să fie înmormântat într-o țară străină, ci adus în propria lui țară”.

Patronul de la casa funerară s-a asigurat că trupul neînsuflețit al lui Freddie va ajunge în Marea Britanie și că va fi înmormântat cum se cuvine.

„Pentru cei care întreabă de ce am plătit, păi, sunt banii mei, afacerea mea. Ar trebui să fie aproape de cei care l-au iubit.”

Freddie, care a suferit un bypass cvadruplu în 2010, după un infarct, a devenit cunoscut pe scena de comedie după numărul său de la Royal Variety Performance din 1970, când a fost urmărit de milioane de spectatori.

