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Primul lider cu greutate care îl susține pe Adrian Veștea, după ce a fost desemnat premier: „Sper să punem punct acestei crize politice”

Primul lider cu greutate care îl susține pe Adrian Veștea, după ce a fost desemnat premier: „Sper să punem punct acestei crize politice”
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George Scripcaru, primarul Brașovului, a avut o primă reacție publică, după ce Adrian Veștea a fost desemnat în funcție de premier. Vestea a venit în dimineața acestei zile, fiind susținută public de Nicușor Dan. Apoi, reacțiile din interiorul partidelor politice au fost înlănțuite.

Primul lider local PNL care și-a arătat susținerea față de Adrian Veștea este George Scripcaru, primarul Brașovului. Decizia a generat tensiuni în interiorul PNL. Ilie Bolojan a susținut că partidul nu a fost consultat, iar mai mulți lideri liberali au criticat alegerea făcută la Cotroceni.

Mesajul lui George Scripcaru, primarul Brașovului

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună.

Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie.

Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris George Scripcaru pe Facebook.

Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan

Duminică dimineață, 14 iunie 2026, Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan. Este fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024), șef de Consiliu Județean, care a contribuit la dezvoltarea Aeroportului din Brașov. Vezi AICI mai multe detalii.

„Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Fiind după un parcurs de 30 de ani în Partidul Național Liberal, am fost de la simplu consilier local la 3 mandate, ulterior, de primar, al 3-lea mandat de președinte de Consiliu Județean și am avut și timp de un an jumate șansa de a fi membru al Guvernului României și am fost ministru la Dezvoltare.

Prin aceste oportunități am avut șansa să merg în fiecare județ al României, am avut șansa să stau de vorbă cu primarii, am avut șansa să stau de vorbă cu oamenii și am toată convingerea că în cel mai scurt timp vom forma o echipă, o susținere solidă în Parlament.

Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. Noi suntem a șasea țară din Europa și trebuie să punem un accent major pe dezvoltare. Ceea ce voi face din prima zi.

Voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”, a precizat Adrian Veștea.

Reacții la cald din lumea politică

Ilie Bolojan acuză trădare după desemnarea lui Adrian Veștea (PNL) de către Nicușor Dan pentru funcția de premier, iar informațiile pot fi accesate AICI.

Vezi AICI prima reacție a lui Eugen Tomac, după ce s-a retras din cursa pentru funcția de premier.

Ciprian Ciucu a avut un atac frontal la Nicușor Dan, după desemnarea de premier Adrian Veștea (PNL). Vezi AICI ce a declarat.

A venit și prima reacție din USR, iar aceasta poate fi consultată AICI.

Vezi AICI ce a spus și fostul premier Victor Ponta despre „cartea” jucată de Nicușor Dan.

Deputatul PNL Florin Roman a reacționat public, pe Facebook, printr-un mesaj scurt, după desemnarea noului premier. Vezi AICI.

Sursă foto: Administrația Prezidențială, Mediafax Foto, Facebook

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