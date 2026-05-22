Primarul orașului Brașov are soluția la criza de pe Tâmpa. George Copos a amenințat că închide telecabina. „Pot să facă și câțiva pași pe jos"
George Scripcaru a rezolvat criza de pe Tâmpa. După ce miliardarul George Copos a amenințat că închide telecabina din cauza blocării accesului pe drumul ce duce la restaurantul Panoramic, primarul orașului Brașov spune că are soluția.

Acum, edilul a găsit cea mai bună variantă, în opinia sa, astfel încât toată lumea să fie mulțumită.

Scripcaru: „Nu a construit de capul lui”

Potrivit primarului Scripcaru, accesul pe drumul spre Tâmpa nu poate fi complet restricționat. În context, pe viitor, Regia Locală a Pădurilor Kronstadt va monitoriza cu atenție situația și va permite traficul în situații de excepție bine definite.

„Cel care a construit acolo (n.r. – George Copos) a primit o autorizație de construcție de la Primăria Municipiului Brașov prin 2022. Nu a făcut-o de capul lui și nu a făcut un lucru ilegal. De acolo mai sunt încă de evacuat lucruri care au rămas în urma șantierului. Am dat dispoziție să se evacueze tot de pe Tâmpa. E un container de mari dimensiuni care a fost folosit la organizarea de șantier și trebuie să fie evacuat.

Regia Locală a Pădurilor Kronstadt a primit dispoziție să monitorizeze și să gestioneze situația zi de zi. Ce urcă acolo trebuie să aibă aprobare de la Regia de Păduri și de la Primăria Municipiului Brașov.

Și am identificat care sunt deținătorii de rețele, am spus – SNR, STS, Televiziunea Română -, în așa fel încât accesul în zona respectivă va fi doar în situații de excepție. Situația de excepție este determinată și definită de Regia de Păduri Kronstadt, care va stabili că acolo este de creat posibilitatea de acces pentru un lucru foarte bine definit”, a spus primarul municipiului Brașov într-o intervenție la Radio România Brașov FM.

Propunerea primarului pentru proprietarii de pe Tâmpa

În ceea ce privește accesul în zona de sub Tâmpa, edilul George Scripcaru anunță că vor exista schimbări importante.

„Vom schimba accesul de aici, de la Star, ca să nu interacționez cu ce avem noi activități pe zona de jos, sport și mișcare. Vom monta o barieră pentru accesul dinspre strada Castelului, de la Olimpia, pentru a avea acces proprietarii care sunt aici, sub Tâmpa. Sunt câțiva proprietari care au locuință acolo.

De asemenea, și pentru restaurantul de sub Tâmpa, care activează și funcționează acolo, la fel. Nu mai permitem accesul decât într-un mod foarte restricționat și proprietarii pot să facă și câțiva pași pe jos, dacă e nevoie”, a mai spus liberalul George Scripcaru.

De unde a pornit tot scandalul

Scandalul privind accesul auto pe Muntele Tâmpa, arie naturală protejată din Brașov, a escaladat în ultimele zile. După ce Garda Forestieră a închis drumul, omul de afaceri George Copos a anunțat că va ajunge să pună lacătul pe telecabina de pe Tâmpa și restaurantul Panoramic.

La mijloc stă decizia de blocare a circulației autovehiculelor pe drumul care urcă spre vârful muntelui.

Totul a început după ce o serie de organizații civice au reclamat faptul că drumul folosit la început pentru lucrările de modernizare a restaurantului Panoramic și a telecabinei este în continuare deschis circulației. Iar mașinile companiilor din grupul Ana Holding circulă cu regularitate pe acolo.

Deloc surprinzător, având în vedere istoricul formațiunii politice, plângerea oficială care a dus la intervenția autorităților a fost depusă de un consilier local din partea USR. Alexandru Gheorghe este cel care a sesizat Garda Forestieră. El a reclamat utilizarea excesivă a drumului de pe Tâmpa, în condițiile în care zona este rezervație naturală. Acolo, susține acesta, accesul auto ar trebui permis doar vehiculelor de intervenție.

La rândul său, Copos susține că drumul folosit este esențial pentru funcționarea restaurantului și a telecabinei. El amintește investițiile uriașe făcute în cele două obiective, care depășesc suma de 21 de milioane de euro. În opinia sa, drumul este necesar pentru aprovizionare cu marfă și evacuarea deșeurilor. Copos insistă asupra faptului că toate lucrările s-au făcut având autorizațiile necesare și cu acordul instituțiilor locale.

