Reforma administrației, marea restanță a lui Bolojan. Ce prevede „Pachetul 3” de măsuri al Guvernului

După 100 de zile de mandat, premierul Ilie Bolojan pare hotărât să treacă la nivelul următor de austeritate. Deși Coaliția nu s-a pus la un numitor comun pe reforma administrației locale, șeful Guvernului anunță al treilea pachet de măsuri. Cumulul pensiei cu salariul la stat ar putea fi interzis, a anunțat Bolojan în conferința de presă de vineri.

„Interdicția cumulului pensiei cu salariu este un element important, pe care cred că trebuie să-l punem în practică și suntem pe cale să găsim formula constituțională pentru a pune acest proiect în aplicare”.

Un alt capitol la care guvernul Bolojan nu a bifat încă niciun progres este reforma administrației publice. Concedierile din ministere, agenții, primării și consilii județene au rămas doar pe hârtie, în lipsa unui acord politic.

„Reforma administrației publice, locale și centrale, este o necesitate și o urgență, pentru că, în afară de a fi în serviciul cetățenilor, de a oferi servicii mai bune, ea trebuie să fie mai eficientă, pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci, o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor, acolo unde există un surplus, să rezulte reducerea acestor posturi, este o necesitate și acest lucru sper să fie pus în practică în perioada imediat următoare. De asemenea, pentru a avea administraţii responsabile, este nevoie ca sumele pe care le repartizăm sub formă de transferuri să fie direct proporţionale cu gradul de încasare a impozitelor locale, în aşa fel încât să nu stai în administraţie pe banii statului şi să nu faci nimic”, a adăugat prim-ministrul.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax