România se va alătura sancțiunilor în cazul Lukoil, anunță Nicușor Dan

24 oct. 2025, 01:36, Știri politice
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat după reuniunea Consiliului European că România se va alătura pachetului de sancțiuni propus de Uniunea Europeană împotriva companiei rusești Lukoil, în contextul discuțiilor privind limitarea veniturilor energetice ale Moscovei și reducerea influenței economice a Federației Ruse în statele europene.

Inclusiv în discuția de azi, despre pachetul 19 și pachetul 20 al Uniunii, a fost rostit cuvântul „Lukoil”. Până în acest moment, România a acționat solidar cu țările din Uniune, s-a alăturat pachetelor de sancțiuni. Cred că în perioada imediat următoare vom face la fel”, a declarat șeful statului.

De ce e important

Pachetele 19 și 20 fac parte din strategia UE de a reduce finanțarea Rusiei, mai ales prin blocarea profiturilor companiilor energetice care susțin indirect efortul militar rus. Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia, se află în centrul atenției Bruxelles-ului.

