Înainte de Lăsată Secului, în satul românesc se joacă hora şi se petrece. Lidera PNL Argeş şi deputat, Alina Gorghiu, s-a prins în hora din comuna argeşeană Rociu, din satul Gliganu.
Lidera liberalilor de la Argeş dovedeşte reale calităţi artistice şi nu se sfieşte să învârtă horele atunci când situaţia o impune.
Aflată în satul Gliganu dintr-o comună din sudul judeţului Argeş, deputata şi-a pus costumul tradiţional de sărbătoare, originar din zona Topologului, adică de unde venea şi familia Brătienilor, şi s-a încins la joc.
Deşi are o colecţie impresionantă de ii, Alina Gorghiu a ales un costumul cu o vechime de 80 de ani, pe care specialiştii în etnografie îl descriu ca fiind unul cu influenţe ungureneşti, fiindcă marea parte a populaţiei din zonă a venit, după 1790, peste munţi, din Transilvania.
De asemenea, costumul popular este similar celui în care este prezentată şi Sfânta Muceniţă Filoteea, în iconografia de la Curtea de Argeş.
Alina Gorghiu a primit un costum cu o vechime de peste 100 de ani, dăruit chiar de Întîi Stătătorul Bisericii Argeşene, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, în ziua în care cămaşa cu altiţă a intrat în patrimoniul UNESCO şi a fost declarată 24 iunie Ziua Iei.
În acea zi, Alina Gorghiu a organizat un eveniment de anvergură Senatul României dedicat acestui moment.
Iar dacă e vorba de gogoşi, se uită complet de orice dietă, mai ales dacă sunt calde.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
În cazul scandalului de la UPU Argeş, Alina Gorghiu cere prefectului Ioana Făcăleaţă să vină cu documentele: „Dacă instituţia nu are nimic de ascuns”