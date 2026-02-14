Înainte de Lăsată Secului, în satul românesc se joacă hora şi se petrece. Lidera PNL Argeş şi deputat, Alina Gorghiu, s-a prins în hora din comuna argeşeană Rociu, din satul Gliganu.

Lidera liberalilor de la Argeş dovedeşte reale calităţi artistice şi nu se sfieşte să învârtă horele atunci când situaţia o impune.

Aflată în satul Gliganu dintr-o comună din sudul judeţului Argeş, deputata şi-a pus costumul tradiţional de sărbătoare, originar din zona Topologului, adică de unde venea şi familia Brătienilor, şi s-a încins la joc.

Deşi are o colecţie impresionantă de ii, Alina Gorghiu a ales un costumul cu o vechime de 80 de ani, pe care specialiştii în etnografie îl descriu ca fiind unul cu influenţe ungureneşti, fiindcă marea parte a populaţiei din zonă a venit, după 1790, peste munţi, din Transilvania.

De asemenea, costumul popular este similar celui în care este prezentată şi Sfânta Muceniţă Filoteea, în iconografia de la Curtea de Argeş.

A primit cadou un cadou vechi de peste 100 de ani de la Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, ÎPS Calinic Argeşeanul

Alina Gorghiu a primit un costum cu o vechime de peste 100 de ani, dăruit chiar de Întîi Stătătorul Bisericii Argeşene, ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, în ziua în care cămaşa cu altiţă a intrat în patrimoniul UNESCO şi a fost declarată 24 iunie Ziua Iei.

În acea zi, Alina Gorghiu a organizat un eveniment de anvergură Senatul României dedicat acestui moment.

Iar dacă e vorba de gogoşi, se uită complet de orice dietă, mai ales dacă sunt calde.

