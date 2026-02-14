Marcel Ciolacu a reacţionat nervos când a aflat ce date a dat publicităţii Institutul Național de Statistică cu privire la situația economică pentru 2024. Fostul premier și actual șef al Consiliului Județean Buzău, Ciolacu susține că, pentru oscilațiile economice din timpul mandatului său, ar merita un premiu în economie şi are un mesaj chiar şi pentru actualul premier: „Ilie, astâmpără-te și spune-le oamenilor adevărul”.

Ciolacu este foc şi pară pe Bolojan şi spune că „acum este prăbuşit consumul. Suntem unicat în lume”, declară fostul premier la pentru Digi24.

„Să descoperi, după doi ani de zile, că de fapt Ciolacu a avut două trimestre de scădere și după patru de creștere. E o situație nebuloasă acum doi ani. Oameni buni, eu stau, de când a apărut știrea, cu telefonul în mână, fiindcă cred că o să mă sune cineva să îmi dea un premiu în economie. Noi toți am trecut prin recesiune și nu am simțit, dimpotrivă, ne era bine, aveam locuri de muncă, aveam consum. Acum este prăbușit consumul. Suntem unicat în lume: un stat, o țară a trecut prin recesiune și nu am simțit. Românii sunt oameni simțiți, nu sunt nesimțiți, dar chiar să nu simțim recesiunea care ne-ar fi lovit năpraznic?”

Ciolacu a prezentat şi documentul prin care INS anunța în anul 2024 care sunt cifrele şi care, la acea vreme, era vorba de o situație economică pozitivă, diferită de cea rezultată în urma revizuirilor actuale.

Fostul premoier îl acuză pe Bolojan că încearcă să ascundă cifrele proaste din economie printr-o revizuire a situaţiei de acum doi ani.

„Să iasă marii specialiști de la Guvern. Eu îi rog frumos să lase instituțiile statului în pace, să își facă treaba și să nu încerce să acopere, folosind instituțiile statului, nenorocirea în care ne-au adus. Să îmi explice Institutul Național de Statistică, care mă lăuda, cum vine după doi ani cu aceste date. Eu cred că sunt probleme și pe timpul lui Ponta, Dăncilă și al tuturor premierilor. Eu îi spun: Ilie, astâmpără-te și spune oamenilor adevărul!’, a mai spus Ciolacu, la Digi24.

Într-o postare recentă pe facebook, social-democratul mai spune că actualul guvern a încercat „să coafeze datele din 2024”.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creşterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan! Acestea este cea mai grosolană manipulare a statisticii ce demonstrează disperarea actualului premier, după ce scăderea economiei din ultimul trimestru, de aproape 2%, este de patru ori mai mare decât aşteptările tuturor anailiştilor”, a scris Marcel Ciolacu, vineri, într-o postare pe Facebook.

