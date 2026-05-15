Prima pagină » Actualitate » Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, întâlnire cu George Simion la BSDA: „Romarm este compania tuturor românilor”

Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, întâlnire cu George Simion la BSDA: „Romarm este compania tuturor românilor”

Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, întâlnire cu George Simion la BSDA:
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

George Simion n-a ratat ocazia. A mers la cea mai mare expoziție de arme din regiunea Mării Negre, Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA). Șeful Romarm, Răzvan Pîrcălăbescu a salutat decizia. El a postat  pe rețelele sociale imagini de la vizita „domnilor deputați George Simion și Mircia Chelaru, alături de care am discutat despre toate capabilitățile care se produc în România”.

Într-o intervenție la Digi24, Răzvan Pîrcălăbescu a afirmat că SAFE este un program bun. Declarația venind în contextul în care președintele AUR a acuzat coaliția, la începutul lunii, că a făcut „un jaf de proporții gigantice” în cazul contractelor din cadrul SAFE.

Postare strategică

În postarea de pe Facebook, șeful Romarm a transmis că a discutat cu George Simion și Mircia Chelaru despre programul SAF. Este un program extrem de bun pentru industria de apărare. Iar pentru a se atinge potențialul, producția trebuie să se facă într-un procentaj cât mai mare în companiile românești”.

„Astfel, am discutat deja cu companiile care au câștigat acest program. Le-am transmis că transferul de tehnologia și cooperarea industrială trebuie făcute la Romarm, zice Pîrcălăbescu.

Răzvan Pîrcălăbescu: „Voi fi o voce puternică”

Voi fi o voce puternică până când acest lucru se va realiza în România, iar cine încearcă să distrugă companiile românești va avea o mare problemă!, se mai arată în postare.

Contactat de Digi24, Răzvan Pîrcălăbescu și-a reiterat punctul de vedere privind SAFE și a oferit lămuriri despre faptul că Romarm nu are niciun contract semnat direct.

„Să știți că eu am transmis de fiecare dată că programul SAFE este un program foarte bun. Trebuie să facem o mare parte de cooperare industrială.

Aceasta este singura problemă și noi ne dorim ca peste 90%, sau chiar 100% dacă se poate, să rămână ca investiții în România. Programul SAFE, repet, este un program foarte bun.

Romarm, compania tuturor românilor

Dacă deputații de la un anumit partid și-au dorit să vină să viziteze standul Romarm, Romarm fiind compania tuturor românilor, adică a celor 20 de milioane de români.

Este o companie de stat. Noi îi primim cu mare drag pe toți și avem nevoie de sprijinul tuturor în Parlament pentru a modifica anumite lucruri legislative și anumite probleme care au fost lăsate de-a lungul timpului.

Noi nu avem niciun contract semnat direct. Am discutat cu partenerii care au câștigat programul SAFE și cu siguranță vom face o parte de cooperare industrială la Romarm, dar și la membrii OPIA.

Știți că eu sunt și președintele Organizației Patronale Industriale din Apărare.  Un contract direct cu Romarm nu există.

Răzvan Pîrcălăbescu a postat fotografii și cu Nicușor Dan

Va exista o colaborare între aceste companii și Romarm, dar și către companiile membrii OPIA. Diferența este ca și cum dumneavoastră ați avea un contract astăzi și ați decide dumneavoastră ce să faceți cu banii sau o persoană terță ar avea un contract și v-ar subcontracta pe dumneavoastră”, a afirmat șeful Romarm.

Răzvan Pîrcălăbescu a subliniat că a postat fotografii și de la întâlnirea cu președintele Nicușor Dan:

„Îl apreciez foarte mult pe domnul președinte. Chiar ne-a sprijinit foarte mult pe partea de industrie de apărare, am avut anumite blocaje și ne-a sprijinit”.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: James Comey, fostul șef al FBI, a încărcat o fotografie criptică pe rețelele de socializare care îndemna la asasinarea lui Trump
09:00
Valentin Stan: James Comey, fostul șef al FBI, a încărcat o fotografie criptică pe rețelele de socializare care îndemna la asasinarea lui Trump
INEDIT De ce este întuneric noaptea, cu toate că în Univers „ard” miliarde de stele. Explicația tulburătoare a unui fizician genial
08:40
De ce este întuneric noaptea, cu toate că în Univers „ard” miliarde de stele. Explicația tulburătoare a unui fizician genial
UTILE Amendă de 3.300 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Mulți nici nu își dau seama că este greșit
08:12
Amendă de 3.300 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect banal în mașină. Mulți nici nu își dau seama că este greșit
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska au semnat un memorandum prin care universitățile românești se angajează să studieze istoria, limba, cultura Ucrainei”
08:00
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska au semnat un memorandum prin care universitățile românești se angajează să studieze istoria, limba, cultura Ucrainei”
ACTUALITATE 16 Mai, calendarul zilei: Megan Fox împlinește 40 de ani, Pierce Brosnan 73. Danny Trejo împlinește 82
07:15
16 Mai, calendarul zilei: Megan Fox împlinește 40 de ani, Pierce Brosnan 73. Danny Trejo împlinește 82
EXCLUSIV Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
06:00
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
Mediafax
Vânătoare de lupi în Spania. Ecologiștii contestă decretul
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
„Din doi săraci nu faci unul bogat”. Primăriile de la sat, în situații imposibile după „eficientizare”
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
O nouă specie de dinozaur descoperită în Thailanda cântărea cât 9 elefanți asiatici
APĂRARE Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
09:01
Bloomberg: Conducta strategică pentru NATO din Flancul Estic. Turcia propune un plan de un miliard de euro prin care să alimenteze militar România
CONTROVERSĂ Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
09:00
Vremuri grele în Rusia lui Putin? Companiile private plătesc din propriile buzunare apărarea aeriană împotriva dronelor ucrainene. Cum s-a ajuns până aici
APĂRARE Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
08:27
Keir Starmer pregătește o creștere masivă a bugetului Apărării în plină criză politică. Londra anunță investiții militare de 24 miliarde dolari
METEO Meteorologii EaseWeather anunță prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vin căldurile extreme în București
07:53
Meteorologii EaseWeather anunță prima zi de caniculă în România. Pe ce dată vin căldurile extreme în București
ECONOMIE WSJ: Cum au reușit SUA și China să evite explozia prețului petrolului după blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz
07:50
WSJ: Cum au reușit SUA și China să evite explozia prețului petrolului după blocada Iranului din Strâmtoarea Ormuz
CONTROVERSĂ Rusia caută „carne nouă de tun”. Putin simplifică „total” acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii unei regiuni aparținând Republicii Moldova
07:24
Rusia caută „carne nouă de tun”. Putin simplifică „total” acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii unei regiuni aparținând Republicii Moldova

Cele mai noi

Trimite acest link pe