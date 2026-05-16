Prima pagină » Știri » Avalanșă de sinecuri în ultimele zile ale Guvernului. Ministrul demis al Economiei, Irineu Darău, își numește colegii de la USR în conducerea companiilor de stat: „Ar fi trebuit să organizeze concurs”

În ultimele zile ale Guvernului, Irineu Darău se grăbește să-și pună colegii de partid în Consiliul de Administrație al Societății Naționale a Apelor Minerale SA. Ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a semnat un ordin de ministru prin care se precizează că reprezentantul ministerului va vota „pentru” la alegerea noilor administratori din CA.

În data de 14 mai 2026, Irineu Darău, ministrul USR al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a semnat Ordinul nr. 739. Subiectul acestui ordin de ministru este numirea unor administratori provizorii pe posturile rămase vacante la Societatea Națională a Apelor Minerale SA.

Cine sunt noii administratori provizorii la Apele Minerale

Cele cinci persoane propuse pentru a fi numite administratori provizorii la Apele Române SA sunt:

  • Vicențiu-Traian Râmniceanu.
  • Sofia-Elena Cozac.
  • Mihai Ghinescu.
  • Cristian Bordei.
  • Dragoș-Octavian Constantin.

Vicențiu Traian Râmniceanu este un membru USR Sector 3, unde a candidat la alegerile locale din 27 septembrie 2020 pentru o funcție de consilier local. A ocupat nenumărate funcții în consiliile de administrații ale companiilor locale și naționale.

Foto: LinkedIn – Vicențiu Traian Râmniceanu

Mihai Ghinescu a candidat în 2024 la Consiliul Local al Sectorului 2 din partea USR, fiind membru al echipei cu care Radu Mihaiu spera să obțină un nou mandat la primărie.

Foto: radumihaiu.ro – Mihai Ghinescu

Cristian Bordei este chiar fost senator USR în mandatul 2020-2024. Nu a mai prins un loc în Parlament, însă colegul ministru Irineu Darău nu l-a lăsat la greu și i-a rezervat un loc în Consiliul de Administrație de la Ape Minerale S.A.

Foto: cristianbordei.ro

Dragoș-Octavian Constantin este un membru USR de la filiala Sectorului 1 al Bucureștiului și un apropiat al fostului edil Clotilde Armand. În urmă cu 3 ani, a fost anchetat pentru că a circulat cu permisul suspendat, după cum a dezvăluit Gândul AICI.

EXCLUSIV | Dragoș Constantin, consilierul Clotildei Armand, s-a urcat la volan având permisul suspendat. Apoi, ”bărbătește”, a dat vina pe soție!

„Societatea Națională a Apelor Minerale SA ar fi trebuit, demult, să organizeze un concurs”

Surse din administrație au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că SNAM ar fi trebuit să organizeze un concurs pentru ocuparea acestor posturi vacante.

„Societatea Națională a Apelor Minerale SA ar fi trebuit, demult, să organizeze un concurs pentru ocuparea acestor posturi vacante din Consiliul de Administrație. Un interimat durează 5 luni și se poate prelungi cu doar 2 luni”, au precizat sursele Gândul.

Numirile provizorii sunt la putere, deși AMEPIP a tras semnale de alarmă

Cei 5 noi membri ai Consiliului de Administrație de la Societatea Națională a Apelor Minerale SA au fost numiți provizoriu, încălcând astfel unul din jaloanele PNRR.

AMEPIP, încă de la sfârșitul anului trecut, a demarat controale-fulger pentru a constata dacă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR este respectat.

Numirile provizorii ar trebui reduse cu 50 %, însă la SNAM continuă interimatul la nivelul Consiliului de Administrație.

„Rolul și obiectivul acestor controale constau în asigurarea îndeplinirii jalonului asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul guvernanței corporative, în vederea respectării angajamentelor asumate față de Comisia Europeană, mai exact atingerea Țintei nr. 442 privind reducerea cu 50% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice centrale, precum și a Țintei nr. 444 privind reducerea cu 10% a numirilor provizorii la nivelul întreprinderilor publice locale”, au transmis reprezentanții AMEPIP. (mai multe detalii AICI)

„Sunt două jaloane diferite și două cereri de plată diferite. A fost un jalon pentru companiile din energie și acela știm că nu a fost îndeplinit. Un alt jalon a fost la reducerea interimatelor în companiile de stat”, spunea și vicepremierul Oana Gheorghiu în data de 16 aprilie 2026.

