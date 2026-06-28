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Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD

Sebastian Ghiță prezintă primul sondaj de opinie din criza politică. AUR ar avea susținere de aproape 50%, Bolojan de 14%. Cum stă PSD
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Fostul deputat Sebastian Ghiță a publicat pe rețelele sociale primul sondaj de opinie din criza politică. Potrivit datelor prezentate de Ghiță, formațiunea condusă de George Simion ar avea susținere de aproape 50%, în timp ce PSD și PNL ar fi cotate la câte 16%.

Sebastian Ghiță a transmis pe Facebook că a comandat niște sondaje de opinie ca să poată înțelege mai bine evoluția societății din România. Conform sondajului publicat de fostul deputat, AUR are încrederea a 47% din români, PSD și PNL sunt la egalitate cu 16%, urmate de USR cu 8% și SENS cu 7%.

Fostul deputat mai spune că în Ilie Bolojan mai au încredere doar 14% dinte români, motiv pentru care nu mai poate fi considerat „Salvatorul Patriei”.

„USR și UDMR nu vor mai intra în Parlament”

În mesajul său, Ghiță avertizează asupra situației partidelor pro-occidentale și afirmă că acestea trebuie să ajungă la o soluție de guvernare pentru încheierea crizei poltice. De asemenea, acesta susține că USR și UDMR nu vor mai intra în Parlament la viitoarele alegeri, iar PSD și PNL ar urma să obțină scoruri foarte mici.

„Partidele Pro Occident SUNT OBLIGATE să ajungă la o soluție de guvernare. USR și UDMR nu vor mai intra in Parlament la viitoarele alegeri. PSD și PNL vor avea scoruri extrem de mici!”.

„Suma acestor non-alegeri are un numitor comun”

De asemenea, Sebastian Ghiță susține că soluția pentru actuala criză politică poate fi identificată printr-o analiză bazată pe „Teoria Jocurilor”. Fostul deputat afirmă că actuala configurație politică este blocată de refuzurile reciproce dintre partide.

„Solutia matematică nu este aşa de complicată pentru cine a avut de-a face cu Teoria Jocurilor! PSD nu vrea cu USR! USR nu vrea cu PSD! PSD nu vrea cu Bolojan! PNL nu vrea cu Grindeanu! Nimeni nu vrea cu AUR! AUR nu vrea cu nimeni!”.

Fostul deputat mai spune că „suma non-alegerilor” are un numitor comun. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar beneficia de sprijinul Ursulei vor der Leyen, în timp ce Sorin Grindeanu ar avea susținerea președintelui american Donald Trump.

„Suma acestor non-alegeri are însă un numitor comun. Pe Bolojan îl susține Ursula. Pe Grindeanu îl susține Trump”.

În finalul mesajului, Sebastian Ghiță lansează un apel către președintele Nicușor Dan care, spune el, este cel care trebuie să ia decizii în interesul României.

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