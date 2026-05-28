Prima pagină » Actualitate » A fost semnat primul contract finanţat prin SAFE, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei

A fost semnat primul contract finanţat prin SAFE, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei

Luiza Dobrescu
A fost semnat primul contract finanţat prin SAFE, cu o valoare de aproape 5 miliarde de lei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Joi a fost semnat primul contract cu finanțare prin Programul Security Action for Europe (SAFE) pentru Autostrada ,,Unirii”, cu o valoare de 4,87 miliarde lei.

Contractul pentru construirea tronsonului 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere cu o Asociere de constructori din România și Bosnia-Herțegovina, SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider) -TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt.

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) se vor construi 36 de poduri și pasaje (lungime totală de 8,5 kilometri), 4 tunele (lungime totală de 1,7 kilometri) și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Durata de realizare este de 46 luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

În cadrul acestui contract, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8, DN 2 și nodul turbion de la Pașcani al Autostrăzii Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Contractele pentru următoarele tronsoane ale A8 vor fi semnate în cel mai scurt timp posibil, după finalizarea contestațiilor, anunţă Guvernul României

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Miniștrii Guvernului demis Bolojan nu se mai înțeleg între ei. Nazare și Miruță își bat reciproc obrazul din cauza programului SAFE. De la ce a pornit scandalul

România riscă să rateze aproape 17 miliarde de euro. Miruță acuză ministerul lui Nazare că blochează programul SAFE

Recomandarea video

Citește și

MEDIU Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
14:18
Autoritățile din Brașov au capturat un urs care intra frecvent în zonele locuite. Animalul, relocat anterior, a fost eutanasiat
SATIRĂ Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
14:05
Mircea Dinescu ironizează o deputată care vrea să fie scris „cadavru de vacă” în loc de „antricot”, în meniuri: „Azi am mâncat cadavrul unei plante”
JUSTIȚIE Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
13:49
Notar trimis în judecată pentru abuz în serviciu și instigare la fals într-un dosar de succesiune privind un imobil din București
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
13:24
În plină criză energetică, ONG-urile blochează punerea în funcțiune a primei hidrocentrale de după Revoluție. Ce se întâmplă la Răstolița, proiect finalizat în proporție de 90%
EXTERNE Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă
12:57
Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă
ANCHETĂ Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile
12:46
Apar noi informații în cazul tragediei din Târgu Jiu: suspectul ar fi avut probleme psihice, iar conflictele din familie durau de ani de zile
Mediafax
Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Digi24
Noi date privind tripla crimă din Târgu Jiu. Femeia găsită moartă fusese cu doar o zi înainte la poliție. Ce a reclamat victima
Cancan.ro
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Adevarul
De ce ar vrea Putin să negocieze direct cu europenii. Planul secret al Kremlinului, analizat de un expert român din Elveția
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Click
Reacția lui Ion Cassian, după ce Monica Tatoiu a spus că Irinel Columbeanu a fost „băiatul lui tata”: „Nu a escrocat pe nimeni, nu l-a văzut nimeni pe holurile DNA”
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Cancan.ro
Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru? Actrița a uimit pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
Artista celebră care a învins cancerul în doar 1 an. Anunțul făcut chiar din salonul de spital: „Am plâns ore întregi după ce am primit vestea”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
Un proces inspirat de păianjeni transformă proteinele din porumb într-un material similar plasticului
NEWS ALERT Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
14:13
Tânărul care a bătut un elev în curtea unui liceu din București află azi dacă va fi arestat preventiv. Agresorul și-a amenințat anterior victima cu un cuțit
NEWS ALERT Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
13:40
Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele
FLASH NEWS Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
13:34
Presa germană: Social-democrații și partidele de extremă dreapta împiedică reforma în România
TEHNOLOGIE Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
13:23
Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
ALERTĂ România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
13:15
România, blocată de proteste. Legea salarizării scoate în stradă asistenții medicali, angajații ANAF și ai Trezoreriei fac grevă spontană
CONTROVERSĂ Val de glume cu noul Ferrari Luce, modelul electric care i-a dezamăgit pe fani și a prăbușit actiunile mărcii. Comparații cu un aspirator și mașini de tuns iarba
13:11
Val de glume cu noul Ferrari Luce, modelul electric care i-a dezamăgit pe fani și a prăbușit actiunile mărcii. Comparații cu un aspirator și mașini de tuns iarba

Cele mai noi

Trimite acest link pe