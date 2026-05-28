Ministrul Radu Miruță spune că MApN a semnat contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, parte a proiectelor aprobate prin SAFE
Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.
Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România.
„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, parte a proiectelor aprobate prin SAFE.
În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, pentru acest proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, spune Radu Miruță.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Cadrele militare râd de declaraţiile lui Radu Miruţă şi-l invită la instrucţie: „Te aştept lângă mine, noaptea, cu arma asta nouă”