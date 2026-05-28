Ministrul Radu Miruță spune că MApN a semnat contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, parte a proiectelor aprobate prin SAFE

Valoarea contractului este de 30.700.000 euro fără TVA și presupune livrarea a 34 de sisteme Mini UAS clasa I (vector) și a 15 kit-uri Scorpion, care transformă sistemul din configurație „aripă fixă” în configurație „multicopter”.

Conform contractului, toate cele 34 de sisteme vor fi livrate în anul 2027 și vor fi utilizate în misiuni de supraveghere. Sistemele contractate astăzi se adaugă sistemelor deja existente în înzestrarea Armatei Române și sunt complementare proiectului de co-producție în România.

„Ministerul Apărării Naționale tocmai a semnat cu Quantum Systems contractul de furnizare a produsului „Sistem Mini UAS clasa I”, parte a proiectelor aprobate prin SAFE. În ciuda tuturor încercărilor unor persoane de a bloca înzestrarea Armatei Române prin SAFE, pentru acest proiect am găsit soluții pentru a depăși obstacolele legale apărute în ultimele zile”, spune Radu Miruță.

Un sistem Mini UAS clasa I (vehicul aerian fără pilot de mici dimensiuni) face referire la o categorie de drone militare sau tactice avansate, care poate atinge o greutate maximă la decolare de sub 20 kg. Dispozitivele au rol de recunoaştere şi culegere de informaţii.

