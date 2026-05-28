Atac cu cuțitul într-o gară de lângă Zurich: trei persoane rănite. Agresorul ar fi strigat „Allah Akbar” după ce a lovit victimele

Un bărbat în vârstă de 31 de ani a rănit trei persoane cu un cuțit, joi dimineață, în gara din Winterthur, lângă Zurich (Elveția), a anunțat poliția cantonală, relatează 20 minutes.

Sursă video: X/ @CerfiaFR

Potrivit ziarului Le Matin, cele trei victime, de cetățenie elvețiană, au vârste cuprinse între 28, 43 și 52 de ani. Acestea au fost transportate la spital, iar una dintre ele ar fi fost rănită grav. Atacatorul a fost reținut de forțele de ordine, precizează sursele citate.

Forțele de ordine au anunțat că „motivele” agresiunii „fac obiectul unei anchete”.

Conform mărturiei unui martor publicată în ziarul elvețian Tages-Anzeiger, citată de Le Matin, bărbatul ar fi strigat „Allah Akbar” în momentul în care a înjunghiat victimele, care par să fi fost alese la întâmplare. Tages-Anzeiger precizează că atacurile au avut loc în trei locuri diferite.

Într-un videoclip filmat de un martor și publicat pe X, se vede cum agresorul aleargă și țipă pe esplanada gării, iar numeroase persoane fug din calea lui. Agresorul, filmat din spate, cu părul lung și negru, se întâlnește cu copiii dintr-o clasă care se aflau la fața locului în acel moment, dar nu încearcă să se apropie de ei.

Winterthur, al șaselea oraș ca mărime din Elveția, este situat la aproximativ 25 km nord-est de Zurich.

