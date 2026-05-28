Legea salarizării unitare provoacă revoltă la mai multe categorii sociale. Sute de sindicaliști din domeniul sănătății protestează joi, între orele 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi. Proteste există și la Trezoreria București și la ANAF sector 3, sector 6 și localitatea ilfoveană Buftea.
Totodată, angajații din Vămi amenință cu greva generală, din cauza proiectului noii legi a salarizării unitare, relatează Antena 3. Reprezentanții angajaților din sistemul medical amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale. De precizat că noua lege a salarizării nemulțumește foarte multe categorii sociale, însă vine cu măriri substanțiale de salarii pentru miniștri și parlamentari.
Angajații din Sănătate avertizează că sunt pregătiți pentru o grevă fără precedent. Iată câteva dintre reacțiile oamenilor la protestul de azi, potrivit sursei citate:
Sindicaliștii justifică măsura prin nemulțumirilor legate de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, care vizează această categorie profesională. Angajații reclamă și condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale aflate deja în vigoare și lipsa unui dialog real cu factorii de decizie.
Totodată, sindicatul a sesizat conducerea Autorității Vamale Române cu privire la posibilitatea declanșării unui conflict de muncă la nivelul instituției. Acesta ar putea include o grevă de avertisment și, ulterior, o grevă generală. Sindicaliștii spun că au cerut în repetate rânduri rezolvarea acestor probleme. Până acum, nu există semnale că situația va fi soluționată curând.
AUTORUL RECOMANDĂ
Sindicatele din Educație critică dur noua lege a salarizării: „Este o bătaie de joc / O palmă dată colegilor cu vechime”
Crin Antonescu: „Din noua lege a salarizării unitare, doar demnitarii câștigă. Toate celelalte categorii de bugetari vor avea de pierdut”