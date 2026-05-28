Legea salarizării unitare provoacă revoltă la mai multe categorii sociale. Sute de sindicaliști din domeniul sănătății protestează joi, între orele 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi. Proteste există și la Trezoreria București și la ANAF sector 3, sector 6 și localitatea ilfoveană Buftea.

Totodată, angajații din Vămi amenință cu greva generală, din cauza proiectului noii legi a salarizării unitare, relatează Antena 3. Reprezentanții angajaților din sistemul medical amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale. De precizat că noua lege a salarizării nemulțumește foarte multe categorii sociale, însă vine cu măriri substanțiale de salarii pentru miniștri și parlamentari.

Angajată din sistemul sanitar: „Să vină la noi să stea o noapte pe Terapie”

Angajații din Sănătate avertizează că sunt pregătiți pentru o grevă fără precedent. Iată câteva dintre reacțiile oamenilor la protestul de azi, potrivit sursei citate:

„Este o mizerie mult prea mare, este o rușine pentru noi legea asta. Nu o vom accepta”

„Sunt foarte curioasă dacă domnul Bolojan își poate asuma blocarea sistemului sanitar din țara noastră „

„Să vină la noi să stea o noapte pe Terapie, după o să vedem dacă ne merităm banii sau nu.”

Protestatarii se tem că veniturile le vor fi reduse foarte mult și că un asistent medical va pierde până la 1.200 de lei. „Există riscul ca spitalele să rămână fără asitente, fără brancardieri. Și noi suntem oameni, avem familii, vom căuta probabil alte posibiități să supraviețuim dacă țara a ajuns la nivelul ăsta, e lamentabil”, povestește o angajată de spital. O altă asistentă medicală a povestit că a venit la protest direct din tura de noapte, de la o secție de ATI Neurologie. „Dacă nu vin eu să îmi susțin drepturile, cine să o facă”. Și angajații Trezoreriei și ANAF au declanșat proteste spontane În jurul prânzului, angajați ai Trezoreriei București au declanșat proteste spontane, nemulțumiți de noile prevederi care îi vizează, incluse în proiectul Legii salarizării. Însă, acțiuni de protest au loc la și la ANAF Sector 3, ANAF Sector 6A și ANAF Buftea. Salariații se tem că noua lege a salarizării ar urma să le afecteze veniturile. Ei cer autorităților să țină cont de revendicările lor înainte ca proiectul să fie adoptat. Și angajații din Vămi amenință cu greva generală La rândul lor, tot joi, angajații Autorității Vamale Române au declanșat acțiuni de protest la nivel național, anunță Sindicatul Național Meridian. Protestul nu presupune întreruperea activității, potrivit sursei citate. Vor continua verificări amănunțite ale documentelor și mărfurilor, atât la punctele de frontieră, cât și în structurile vamale din interiorul țării. Totuși, sindicatul avertizează însă că aplicarea riguroasă a procedurilor poate duce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei.

Sindicaliștii justifică măsura prin nemulțumirilor legate de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, care vizează această categorie profesională. Angajații reclamă și condițiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale aflate deja în vigoare și lipsa unui dialog real cu factorii de decizie.

Totodată, sindicatul a sesizat conducerea Autorității Vamale Române cu privire la posibilitatea declanșării unui conflict de muncă la nivelul instituției. Acesta ar putea include o grevă de avertisment și, ulterior, o grevă generală. Sindicaliștii spun că au cerut în repetate rânduri rezolvarea acestor probleme. Până acum, nu există semnale că situația va fi soluționată curând.

