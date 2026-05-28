Val de glume cu noul Ferrari Luce, modelul electric care i-a dezamăgit pe fani și a prăbușit actiunile mărcii. Comparații cu un aspirator și mașini de tuns iarba

Melania Agiu
Galerie Foto 16
Noul Ferrari Luce nu a ieșit încă pe șosele, dar a făcut deja furori în mediul online. Prezentată ca fiind primul model complet electric al mărcii, noua creație a stârnit dezbateri aprinse în rândul pasionaților, dar și al fanilor de pe rețele sociale care au venit deja cu meme-uri care mai de care mai „creative“.

O avalanșă de fotomontaje a inundat, în ultimele zile internetul, glume și comparații mai mult sau mai puțin amuzante. Unii au văzut-o ca pe un fel de Apple Car care nu a apărut niciodată, alții au găsit asemănări cu un aspirator, o plită electrică sau o mașină de tuns iarba.

Alți internauți mai ingenioși au folosit inteligența artificială pentru a realiza videoclipuri în care apare însuși Enzo Ferrari.

„Enzo Ferrari dacă ar fi văzut Ferrari Luce“, este numele clipului cu AI care îl arată pe fondatorul mărcii încruntându-se la vederea modelului electric „Luce“.

Modelul Luce a fost proiectat de fostul șef de design al Apple, Jony Ive, și se distinge de estetica tipică a modelelor Ferrari, prezentând un design interior minimalist, cu ecrane, și un exterior cu forme rotunjite.

Colaborarea cu Jony Ive, fostul designer al Apple, pare să fie aspru criticată de uilizatorii din online: pentru rețelele sociale, legătura era prea tentantă ca să nu devină subiect de meme.

Nostalgicii pur și simplu au comparat modele vechi cu cel nou și complet electric.

Acțiunile Ferrari au scăzut cu aproximativ 8% marți la Milano și cu 5,3% la New York, după prezentarea modelului Luce, luni, în Italia.

Analiștii au afirmat că reacția pieței bursiere s-a datorat parțial „antipatiei față de design”.

„În cele din urmă, mulți fani sunt dezamăgiți de faptul că Ferrari adoptă conceptul de vehicul electric, considerând că acesta diluează imaginea mărcii de supermașini, care s-a construit pe baza unui design clasic și a puterii brute a motorului cu ardere internă”, a declarat Michael Field, strateg-șef pentru acțiuni la Morningstar, pentru CNBC la începutul acestei săptămâni.

 

