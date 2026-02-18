Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta”

Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților: „Exista un dezechilibru și românii aveau nevoie de asta”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 21:06, Știri politice
Sorin Grindeanu comentează decizia CCR cu privire la pensia magistraților:

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a discutat despre decizia CRC cu privire la pensia magistraților, dar și despre planul lui Bolojan de a modifica legea privind toate pensiile speciale.

„Am respectat deciziile CCR. Nu a avut nicio contribuție PSD asupra deciziei CCR”, a declarat Grindeanu.

Întrebat referitor la planul lui Bolojan de modifica toate pensiile speciale, Sorin Grindeanu a declarat:

„S-a creat un dezechilibru. Vorbim de masgitrați unde s-a ajusn ca 62% să fie pensia, pe când la alate categorii este mai mare. E o chestiuen pe care trebuie să vedem cum o gândește. Aici am o problemă legată de militari și aici trebuie să vedem ce propune Guvernul. E o problemă cu cei care merg în teatrele de război. În rest ca principiu e ok.”

Exista un dezechilibru în societate și românii aveau nevoie de asta”

