Sorin Grindeanu expune eșecul guvernării Bolojan: „De când a venit acest Guvern, puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%”

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 21:15, Știri politice
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate" privind deficitul

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a precizat că inflația a ajuns la 10% de când a venit la putere Guvernul Bolojan. Social-democratul a propus un pachet de solidaritate care se adresează românilor vulnerabili.

„De când a venit acest Guvern inflația era de 5% acum e la 10%. Puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu 10%. PSD-ul vine cu acest pachet care se adresează pensiilor mici. Trebuie să reglăm lucrurile pentru persoanele cu dizabilități”, a declarat Sorin Grindeanu.

Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB

Datoria publică a României a spart bariera de 60% din PIB, prag care este considerat critic și, de altfel, este un angajament al României în fața Uniunii Europene, prin tratatele de aderare. De asemenea, acest prag obligă, prin lege, Guvernul și Parlamentul României să ia măsuri de reducere a datoriei publice.

Ministerul Finanțelor a publicat, luni, rapoartele despre datoria publică în lunile octombrie și noiembrie. Cifrele arată că guvernul Bolojan a adăugat 81 mld. lei la datoria publică, de când a preluat mandatul. Datoria publică totala la final de noiembrie era de 1.121 mld lei, pe când, la final de iunie 2025, era de 1.040 mld. lei. Practic, abia acum a ieșit la iveală că datoria României a spart pragul de 60% din PIB încă din octombrie 2025.

La finalul lui noiembrie 2025, datoria țării a atins un nou vârf de 1.121 mld. lei. Este pentru prima dată când datoria publică trece peste această bornă de 60% din PIB, de altfel acesta fiind un prag indicat prin tratatele de aderare a României la UE. În momentul în care România a decis să intre în comunitatea europeană, a fost de acord ca nivelul datoriei publice să nu poată depăși nivelul de 60% din PIB.

Dar și legislația națională impune măsuri pentru scăderea pragului de îndatorare. Legea nr. 69/2010, legată de responsabilitatea fiscal-bugetară, spune că, dacă s-a depășit pragul de 60% din PIB, datoria trebuie redusă cu 5 puncte procentuale anual. În acest sens, guvernul trebuie să vină, cel mai târziu în următorul semestru, cu un plan aprobat de Parlament.

FOTO: Mediafax

