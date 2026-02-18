Prima pagină » Știri politice » AUR inițiază un referendum local pentru demiterea unui primar

Ruxandra Radulescu
18 feb. 2026, 20:41, Știri politice
Reprezentanții AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, că au strâns semnăturile necesare organizării unui referendum pentru demiterea primarului, transmite formațiunea într-un comunicat.

„Reprezentanții locali AUR din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, au anunțat miercuri, 18 februarie, declanșarea procedurii pentru organizarea unui referendum la nivelul unității administrativ-teritoriale, ca urmare a problemelor semnalate public de cetățenii comunității.

În cursul zilei de astăzi, aleșii locali AUR au depus la Instituția Prefectului Județului Hunedoara documentația completă, împreună cu numărul de semnături necesare demarării procedurilor legale”, se arată în comunicat.

„Susțin dreptul cetățenilor de a se exprima liber”

Deputatul AUR de Hunedoara, Tiberiu Barstan, și-a exprimat sprijinul pentru organizarea referendumului.

„Susțin dreptul legitim al cetățenilor din comuna Cârjiți, județul Hunedoara, de a se exprima liber și democratic, în conformitate cu principiile statului de drept”, a declarat Tiberiu Barstan.

Potrivit parlamentarului AUR, referendumul este soluția prin care cetățenii comunei Cârjiți au posibilitatea să participe direct la procesul decizional.

„Îmi exprim respectul față de toți cetățenii implicați în acest demers, precum și față de instituțiile statului care vor analiza documentația cu responsabilitate și obiectivitate.

Democrația presupune dialog, responsabilitate și respect reciproc, iar orice decizie trebuie să reflecte voința liber exprimată a comunității”, a transmis deputatul AUR de Hunedoara, Tiberiu Barstan.

Deputatul AUR, dat afară de primarița din Cîrjiți

De asemenea, Tiberiu Barstan a publicat pe rețelele de socializare un clip ce surprinde momentul în care intră în biroul primarului din Cîrjiți, Daniela Maria Adam. În imagini se poate vedea reacția nervoasă a primăriței, care spune: „Ieșiți afară!”, apoi îi închide ușa-n nas deputatului AUR.

