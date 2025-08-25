Prima pagină » Știri politice » SURSE Sebastian Popescu, fost candidat prezidențial, AUDIAT după ce ar fi contactat un minor de 15 ani pentru a întreține relații intime – VIDEO

Denis Andrei
25 aug. 2025, 10:25, Știri politice
Foto: Facebook/Alexandru Constandachi - Captura foto

Sebastian Popescu, fost candidat la președinția României, a fost dus la audieri de poliție după ce un apelant la 112 a sesizat că ar fi încercat să contacteze un minor de 15 ani pe social media, pentru a întreține relații intime, potrivit surselor judiciare Gândul.

Incidentul a fost reclamat de Alexandru Constandachi, cunoscut  drept „Justițiarul de Berceni”, care se ocupă cu demascarea agresorilor sexuali din mediul online. Tânărul a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care Sebastian Popescu discută cu poliția.

În imagini se poate auzi unul dintre polițiști explicând că echipajul a fost chemat la fața locului în urma unei sesizări și că urmează să fie efectuate verificări.

„Sebastian Popescu, fost candidat la prezidențiale, a încercat să racoleze un minor de 15 ani”, a spus Justițiarul de Berceni pe pagina sa de Facebook.

Polițiști din cadrul Secției 27 din Sectorul 3 s-au deplasat la fața locului pentru a discuta cu persoanele implicate. Ulterior, Sebastian Popescu a fost condus la audieri pentru verificări suplimentare și clarificarea situației.

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fondat în 2015 Partidul Noua Românie.

De-a lungul timpului, a fost implicat în mai multe controverse politice, inclusiv legate de modul în care și-a strâns semnăturile de susținere.

