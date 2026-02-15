Victor Ponta comentează anunțul lui Nicușor Dan despre participarea la Consiliul de Pace al lui Trump: „Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”

Fostul premier Victor Ponta a reacționat public după ce Nicușor Dan a anunțat că va participa la reuniunea Consiliului de Pace organizată la Washington.

Victor Ponta a transmis un mesaj tranșant după anunțul făcut de Nicușor Dan privind participarea la reuniunea Consiliului de Pace de la Washington. Fostul premier a profitat de moment pentru a critica USR.

„Președintele Nicușor Dan a luat decizia corectă! Secta USR-istă și gașca de propagandă o să amuțească”, a scris Victor Ponta într-o postare publică.

România participă ca observator la reuniunea pentru pace

Nicușor Dan a anunțat că va participa, pe 19 februarie, la prima reuniune a Consiliului Păcii organizată la invitația președintelui Statelor Unite, Donald Trump. România va avea statut de observator și va susține eforturile internaționale pentru stabilizarea situației din Fâșia Gaza.

„Voi participa săptămâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Păcii la Washington, răspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”, a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că decizia are la bază sprijinirea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU.

Decizia, analizată în interiorul Administrației Prezidențiale

Potrivit unor surse politice, în ultimele zile Administrația Prezidențială ar fi analizat oportunitatea deplasării la Washington. Inițial, participarea era pusă sub semnul întrebării, din cauza rolului neclar al României în cadrul structurii.

În final, autoritățile au decis participarea, argumentând că România a susținut constant soluțiile diplomatice pentru încheierea conflictului și a acordat sprijin umanitar populației civile din Gaza, inclusiv prin operațiuni de evacuare medicală de urgență.

