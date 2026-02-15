Prima pagină » Actualitate » Radu Miruță, de la Munchen: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”

15 feb. 2026, 13:56, Actualitate
Radu Miruță: „Lumea se schimbă rapid” / Sursa FOTO: Radu Miruta Facebook

În marfa Conferinței pentru pace de la Munchen, ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj privind poziția României în noua organizare geopolitică: „Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare”.

Pe contul personal de Facebook, ministrul Apărării a postat un mesaj după întrevederea sa cu Mark Rutte, secretarul general al NATO.

„Un dialog direct, aplicat” cu Mark Rutte

„Lumea se schimbă rapid, iar România trebuie să fie printre cei care influențează această schimbare, nu printre cei care o privesc de pe margine”, a scris Miruță.

Ministrul Apărării și-a prezentat concluziile după întâlnirea cu Rutte, apreciind cât de importantă pentru România a fost discuția pe care a avut-o:

„A fost un dialog direct, aplicat, concentrat exclusiv pe poziția și interesele noastre într-un context de securitate tot mai complicat. Am discutat clar despre întărirea Flancului Estic și despre rolul esențial al României în această arhitectură. Am discutat fără echivoc despre ceea ce cred:

Flancul Estic înseamnă întregul segment de la Marea Baltică la Marea Neagră, iar resursele trebuie distribuite echilibrat pe toată această axă strategică. România trebuie privită ca un pilon central în regiunea Mării Negre.

Discuțiile de la München au fost directe și orientate spre acțiune. Europa își consolidează forța, NATO rămâne pilonul central al securității noastre, dar nimic nu este automat sau garantat.

Stabilitatea și prosperitatea se construiesc prin decizii asumate, prin claritate și prin capacitatea de a acționa la timp.

Realitatea este simplă: fie că vorbim despre amenințări convenționale sau despre războiul hibrid, vechile reflexe nu mai sunt suficiente. România trebuie să fie mai puternică, mai pregătită și mai prezentă în deciziile care îi definesc securitatea.

Avem parteneri puternici. Avem argumente solide. Și avem responsabilitatea de a transforma această poziție într-un avantaj strategic pentru România”.

Radu Miruță s-a întâlnit cu ministrul Apărării din Japonia, Shinjiro Koizumi. Ce au discutat cei doi

Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate"

