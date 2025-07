Tanczos Barna, despre impozitarea tuturor pensiilor: „Nu astăzi, dar pe viitor”

Întrebat dacă, în opinia sa, orice pensionar ar trebui să contribuie la bugetul asigurărilor de sănătate, vicepremierul spus la Prima Tv că: „Nu astăzi, dar pe viitor. În viitor o să vedem, dar astăzi nu.”

Printre măsurile din noul pachetul fiscal se află și impozitatea pensiilor de peste 3.000 de lei.

„Eu cred că, inclusiv pensionarii, cel puţin în momentul de faţă, cei care au pensii mai mari de 3.000 lei, trebuie să contribuie cu o sumă minimă pentru a deveni asiguraţi. Cel care are, de exemplu, o pensie de 3.500 lei va contribui cu 50 lei. În momentul de faţă, au considerat colegii noştri şi am fost de acord până la urmă că pensiile sub 3.000 lei sunt prea mici ca să mai punem o povară la acel nivel. Sistemul de asigurări de sănătate trebuie să se îndrepte către acest principiu fundamental de contribuţie şi beneficiu de servicii. Adică, dacă ai orice venit, contribui cu o anumită sumă şi trebuie să beneficiezi de servicii medicale”, a mai spus Tanczos Barna.

