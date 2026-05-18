Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre consultările cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru desemnarea premierului, că în acest moment, Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie.

Sorin Grindeanu, după consultările de la Cotroceni

„Preşedintele, la această întâlnire a vrut mai mult să afle care sunt constrângerile pe care le are fiecare partid, adică acele linii ruşii peste care niciunul dintre partide nu poate să treacă. Noi am spus că nu mai dorim un guvern condus de Ilie Bolojan, dovadă că în urmă cu două săptămâni a trecut o moţiune de cenzură cu cel mai mare număr de voturi din istorie. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”, a spus Sorin Grindeanu, la Antena 1.

„Ne-au folosit ca sac de box și rezervor de voturi, apoi ne-au cerut să stăm în colț”

„Pentru că, în paranteză fie spus, în ultimii șase ani de zile PNL-ul a fost non-stop la guvernare, cinci ani având prim-ministru, un an a avut PSD-ul, am încercat de bună credință să venim în această coaliție. Din prima secundă noi am fost priviți în două moduri. Pe de o parte, sac de box pentru a vorbi despre moștenirea grea și toate lucrurile pe care le știți de anul trecut. Dar, pe de altă parte, rezervori de voturi atunci când aveai nevoie în Parlament să-ți asumi diverse lucruri. Undeva să stăm în colț cuminți, n-avem voie să-și arătăm batistuța cu unghiile tăiate, cam asta trebuia să se întâmple. Dovadă că lucrurile prin mișcarea politică pe care ne-au ciorut-o românii, prin consultarea internă pe care a făcut-o PSD-ul, prin moțiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, de fapt, noi am arătat un plan politic pe care Ilie Bolojan îl avea în cap”, a precizat liderul PSD.

El a subliniat că PSD a venit în coaliție „încercând, pe de o parte, să corectăm unele greșeli pe care le-am făcut în guvernările trecute, alături de PNL."

Liderul PSD a mai spus că Ilie Bolojan „este adeptul următoarei filozofii politice. Trebuie să existe două blocuri mari în România. Unul de tip progresist. De aceea duce PNL-ul spre USR. Și altul de tip suveranist. Iar PSD-ul și toate partidele de la centrul, centrul stângă, centrul dreapta, trebuie să aibă rolul diminuat. Astfel încât în contrapodere tot timpul e legibil să fie acest pol progresist”.

