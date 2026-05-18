Prima pagină » Știri externe » Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști

Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști

Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști.

În urmă cu 50 de ani, Devils Tower National Monument a devenit un far pentru oamenii fascinați de presupuse întâlniri cu extratereștri, datorită filmului regizorului Steven Spielberg, „Close Encounters of the Third Kind”. La rândul său, monolitul de 867 de picioare care se ridică din prerii ca un ciot al celui mai mare copac din lume a devenit o atracție turistică importantă, relatează CNN.

Filmul îl are în rol principal pe Richard Dreyfuss, în rolul lui Roy Neary, un locuitor din Midwest care devine obsedat de o formă misterioasă după ce întâlnește un OZN. Într-o scenă memorabilă, el construiește o replică a turnului din piure de cartofi, înainte de a ajunge să fie complet absorbit de imaginea acestei forme care îi bântuie mintea. Datorită filmului, această formă a rămas în imaginația turiștilor din întreaga lume timp de jumătate de secol.

Totuși, turnul era deja o destinație turistică înainte de film. Este primul monument național din SUA, desemnat în 1906 de președintele Theodore Roosevelt. Cu mult înainte de asta, locul a avut o importanță spirituală pentru triburile native americane.

Sursă imagine: Facebook Devils Tower National Monument

Origini și legende

Numele „Devils Tower” ar putea proveni dintr-o traducere greșită sau din interpretări coloniale. Unele comunități au încercat chiar să redea numele original, „Bear Lodge”.

Monumentul s-a format în urmă cu peste 50 de milioane de ani, când magma a urcat la suprafață, s-a răcit și s-a solidificat, apoi a crăpat, formând coloanele hexagonale spectaculoase. Este cel mai mare exemplu din lume de „jocțiune columnară”. În fiecare an, aproximativ 5.000 de alpiniști urcă pe formațiune. Există și trasee turistice și o colonie de câini de prerie cu peste 600 de exemplare.

Sursă imagine: Facebook Devils Tower National Monument

Legătura cu filmul

Filmările din zonă au transformat o pajiște locală într-un set de film, iar ulterior într-un camping. Familia Driskill, proprietara terenului, a fost implicată direct în producție. Chiar dacă nu există rapoarte reale de OZN-uri, locul a devenit un simbol al culturii SF și o atracție turistică majoră.

„Nu am văzut niciodată nimic”, a spus un localnic. „Dar probabil cel mai aproape de ceva din spațiu a fost un meteorit.” Iar în magazinul de suveniruri, angajații glumesc că uneori „vin oameni ca niște extratereștri”, dar problemele de semnal telefonic sunt puse tot pe seama „extratereștrilor”.

Recomandările autorului:

5 electrocasnice pe care să le scoți din priză pentru a economisi la factura de electricitate

Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic

Sursă imagini: Facebook Devils Tower National Monument

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Au fost găsite trupurile a 3 scufundători italieni care s-au înecat în peșterile submarine din Maldive. Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios
19:57
Au fost găsite trupurile a 3 scufundători italieni care s-au înecat în peșterile submarine din Maldive. Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios
RĂZBOI Iranul vrea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul SUA
19:42
Iranul vrea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul SUA
FINANCIAR Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”
19:11
Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”
CONTROVERSĂ Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic
18:47
Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic
TENSIUNI NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui
18:17
NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui
NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
ECONOMIE RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
19:52
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
FLASH NEWS Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
19:49
Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
FLASH NEWS George Simion, reacție după ce legea de transparentizare a banilor din ONG-uri a trecut de Senat: „Cine e deranjat de transparență?”
19:08
George Simion, reacție după ce legea de transparentizare a banilor din ONG-uri a trecut de Senat: „Cine e deranjat de transparență?”
FLASH NEWS Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
19:03
Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
NEWS ALERT Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
18:58
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot

Cele mai noi

Trimite acest link pe