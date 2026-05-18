Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști.

În urmă cu 50 de ani, Devils Tower National Monument a devenit un far pentru oamenii fascinați de presupuse întâlniri cu extratereștri, datorită filmului regizorului Steven Spielberg, „Close Encounters of the Third Kind”. La rândul său, monolitul de 867 de picioare care se ridică din prerii ca un ciot al celui mai mare copac din lume a devenit o atracție turistică importantă, relatează CNN.

Filmul îl are în rol principal pe Richard Dreyfuss, în rolul lui Roy Neary, un locuitor din Midwest care devine obsedat de o formă misterioasă după ce întâlnește un OZN. Într-o scenă memorabilă, el construiește o replică a turnului din piure de cartofi, înainte de a ajunge să fie complet absorbit de imaginea acestei forme care îi bântuie mintea. Datorită filmului, această formă a rămas în imaginația turiștilor din întreaga lume timp de jumătate de secol.

Totuși, turnul era deja o destinație turistică înainte de film. Este primul monument național din SUA, desemnat în 1906 de președintele Theodore Roosevelt. Cu mult înainte de asta, locul a avut o importanță spirituală pentru triburile native americane.

Origini și legende

Numele „Devils Tower” ar putea proveni dintr-o traducere greșită sau din interpretări coloniale. Unele comunități au încercat chiar să redea numele original, „Bear Lodge”.

Monumentul s-a format în urmă cu peste 50 de milioane de ani, când magma a urcat la suprafață, s-a răcit și s-a solidificat, apoi a crăpat, formând coloanele hexagonale spectaculoase. Este cel mai mare exemplu din lume de „jocțiune columnară”. În fiecare an, aproximativ 5.000 de alpiniști urcă pe formațiune. Există și trasee turistice și o colonie de câini de prerie cu peste 600 de exemplare.

Legătura cu filmul

Filmările din zonă au transformat o pajiște locală într-un set de film, iar ulterior într-un camping. Familia Driskill, proprietara terenului, a fost implicată direct în producție. Chiar dacă nu există rapoarte reale de OZN-uri, locul a devenit un simbol al culturii SF și o atracție turistică majoră.

„Nu am văzut niciodată nimic”, a spus un localnic. „Dar probabil cel mai aproape de ceva din spațiu a fost un meteorit.” Iar în magazinul de suveniruri, angajații glumesc că uneori „vin oameni ca niște extratereștri”, dar problemele de semnal telefonic sunt puse tot pe seama „extratereștrilor”.

Sursă imagini: Facebook Devils Tower National Monument