Au fost găsite trupurile a 3 scufundători italieni care s-au înecat în peșterile submarine din Maldive. Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios

Au fost găsite trupurile a trei italieni care au fost dați dispăruți în Maldive, pe 14 mai, au confirmat autoritățile locale pentru BBC.

Săptămâna trecută, o echipă de cinci scufundători și cercetători italieni a încercat să exploreze o peșteră submarină din Atolul Vaavu, aflată la 60 de metri adâncime. Gura peșterii era la 47 metri adâncime.

Cei 5 italieni se aflau într-o expediție științifică

Echipajul era acompaniat de scufundători din Maldive și de finlandezi. Cei cinci voiau să studieze coralii și să scrie o lucrare științifică, dar nu au menționat că vor explora și peștera atunci când au cerut permisiunea autorităților.

Toți cei cinci au fost dați dispăruți la o oră și jumătate de la momentul scufundării. La scurt timp, trupul unui singur scufundător italian a fost găsit. Sergentul Mohamed Mahdheee, care a plecat în căutarea italienilor dispăruți, a murit sâmbătă, după ce s-a îmbolnăvit pe durata misiunii de căutare.

Au fost găsite cadavrele a 4 dintre victime

Luni, 18 mai, autoritățile din Maldive au anunțat că au fost găsite trupurile a trei dintre scufundători italieni. Printre cei cinci italieni care și-au pierdut viața se numără Monica Montefalcone, profesoară și cercetătoare de la Universitatea din Genova, și fiica ei, Giorgia Sommacal.

Ceilalți italieni decedați au fost cercetătorii Muriel Oddenino și Federico Gualtieri. Al cincilea italian care a pierit în adâncuri a fost Gianluca Benedetii, instructor de scufundări.

Cauza tragicului accident: natura Oceanului Indian

Cauzele tragicului accident încă nu sunt cunoscute, dar expertul în scufundări Maurizio Uras a sugerat că „intoxicația cu oxigen” ar fi unul dintre factori.

„Este un fenomen care se poate întâmpla atunci când te scufunzi la mare adâncime”, a declarat el pentru agenția de știri italiană Agi. „Dacă amestecul de oxigen este inadecvat, oxigenul poate deveni toxic la anumite adâncimi. Condițiile meteorologice sunt, de asemenea, un factor important și trebuie să luăm în considerare faptul că Oceanul Indian nu este ca Marea Mediterană, care este relativ calmă. Acolo [în Oceanul Indian] există curenți puternici care te pot trage dintr-o parte în alta. Este un pericol real.”

Numărul accidentelor în Maldive, în creștere

Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios în Maldive, în acest punct de atracție foarte popular din Oceanul Indian datorită șirului de insule de corali. Accidentele de scufundări și snorkeling sunt relativ rare în Maldive, deși în ultimii ani au fost raportate mai multe decese.

În decembrie anul trecut, o scafandră britanică experimentată s-a înecat în largul stațiunii Ellaidhoo. Soțul ei a murit cinci zile mai târziu, după ce s-a îmbolnăvit. În 2024, un parlamentar japonez a murit în timp ce practicase snorkeling în atolul Lhaviyani.

