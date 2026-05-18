Iranul vrea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul SUA

Iranul ar putea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul Statelor Unite, ca parte a unui posibil acord menit să rezolve tensiunile dintre Teheran și Washington, potrivit unui proiect recent citat de Al Hadath. Documentul ar include și acorduri privind programul nuclear iranian, concesii economice și securitatea în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul ar accepta transferul uraniului către Rusia

Iranul este pregătit să transfere uraniul său îmbogățit către Rusia, în locul Statelor Unite, potrivit unui proiect actualizat al acordului privind soluționarea conflictului dintre Teheran și Washington, citat de televiziunea Al Hadath.

Conform documentului, revizuit de partea iraniană, Republica Islamică ar fi gata să transfere uraniul îmbogățit către Moscova „în anumite condiții”. Raportul televiziunii nu precizează însă care sunt aceste condiții.

Iranul ar putea renunța la cererea de despăgubiri

Potrivit aceleiași surse, Iranul ar putea renunța la solicitarea de compensații pentru daunele provocate de conflict.

În schimb, Teheranul ar urma să solicite „concesii economice” din partea Washingtonului, fără ca raportul să ofere detalii suplimentare privind natura acestora.

Rol pentru Oman și Pakistan în jurul Strâmtorii Ormuz

Sursa citată susține că Iranul dorește ca Omanul și Pakistanul să joace „un rol semnificativ” în eventualele tensiuni care ar putea apărea în jurul Strâmtorii Ormuz.

Totodată, orice posibil acord cu Statele Unite ar trebui, potrivit poziției iraniene prezentate în document, să beneficieze de garanții din partea comunității internaționale.

Teheranul ar urmării suspendarea programului nuclear

Conform informațiilor prezentate de postul de televiziune, Iranul încearcă să separe problema programului său nuclear de chestiunile legate de navigația în Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, Teheranul ar urmări o suspendare pe termen lung a programului nuclear și nu eliminarea completă a acestuia.

