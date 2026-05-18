Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”

Experții financiari trag semnale de alarmă că din cauza prelungirii războiului dintre SUA și Iran, lumea e la câteva săptămâni distanță de o recesiune. Temerile economice apar în contextul în care Trump a avertizat Iranul că „ceasul ticăie” și „timpul se scurge” pentru a ajunge la un acord de pace.

Potrivit unor rapoarte, președintele se pregătește să reia atacurile militare. Iar ultimele imagini generate cu AI postate pe Truth Social relevă că Trump ia chiar în considerare să bombardeze nuclear Iranul.

În aprilie, înainte de încheierea armistițiului, Trump a amenințat Iranul că-i va distruge centralele electrice și podurile. Pe 8 aprilie, Trump a amenințat că va aduce Iranul înapoi în „epoca de piatră” și că „o întreagă civilizație va muri la noapte”.

Prețul la barilul de petrol ar putea crește la 180$

Criza petrolieră încă continuă după ce Iran și SUA au impus blocade în Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă pentru 20% din tranzitul petrolier global.

Peste 80 de țări au impus raționalizarea carburanților ca urmare a pericolului creșterii prețului la petrol la peste 180 de dolari barilul.

Economiștii și comercianții avertizează că dacă războiul nu se va încheia cât mai repede, va urma un nou val de scumpiri majore. Prețul mediu la galonul de carburant în SUA a crescut deja la 4,50 de dolari.

„Epoca de Aur” a lui Trump ar putea fi pe sfârșite. „Drill,Baby, Drill” nu este destul…

Financial Times avertizează că noul val de scumpiri la carburanți ar ptuea duce nu doar la raționalizarea enzinei, dar și la închiderea unor industrii la scară largă și la stagnarea creșterii economice globale.

JPMorgan estimează că stocurile de petrol din toate țările dezvoltate vor ajunge să opereze la nivel de stres din iunie, fiind în prag de epuizare.

„Dacă războiul cu Iran nu se încheie în următoarele săptămâni și Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, mi-e teamă că o recesiune globală este pe masă”, a spus comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas, potrivit Daily Mail.

Milioane de turiști și-ar putea lua adio de la vacanțele de vară

Cererea pentru aparatele de aer condiționat și zborurile programate pentru vacanțele de vară ar putea grăbi epuizarea carburanților chiar din luna iunie.

Paul Diggle, șef economist la fundația Aberdeen, avertizează:

„Luăm urmările foarte în serios. Trăim cu timp împrumutat”.

