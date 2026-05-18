Prima pagină » Știri externe » Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”

Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”

Experții financiari trag semnale de alarmă asupra prelungirii războiului SUA-Iran: „Suntem la câteva săptămâni distanță de o recesiune globală”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Experții financiari trag semnale de alarmă că din cauza prelungirii războiului dintre SUA și Iran, lumea e la câteva săptămâni distanță de o recesiune. Temerile economice apar în contextul în care Trump a avertizat Iranul că „ceasul ticăie” și „timpul se scurge” pentru a ajunge la un acord de pace.

Potrivit unor rapoarte, președintele se pregătește să reia atacurile militare. Iar ultimele imagini generate cu AI postate pe Truth Social relevă că Trump ia chiar în considerare să bombardeze nuclear Iranul.

În aprilie, înainte de încheierea armistițiului, Trump a amenințat Iranul că-i va distruge centralele electrice și podurile. Pe 8 aprilie, Trump a amenințat că va aduce  Iranul înapoi în „epoca de piatră” și că „o întreagă civilizație va muri la noapte”.

Prețul la barilul de petrol ar putea crește la 180$

Criza petrolieră încă continuă după ce Iran și SUA au impus blocade în Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă pentru 20% din tranzitul petrolier global.

Peste 80 de țări au impus raționalizarea carburanților ca urmare a pericolului creșterii prețului la petrol la peste 180 de dolari barilul.

Economiștii și comercianții avertizează că dacă războiul nu se va încheia cât mai repede, va urma un nou val de scumpiri majore. Prețul mediu la galonul de carburant în SUA a crescut deja la 4,50 de dolari.

„Epoca de Aur” a lui Trump ar putea fi pe sfârșite. „Drill,Baby, Drill” nu este destul…

Financial Times avertizează că noul val de scumpiri la carburanți ar ptuea duce nu doar la raționalizarea enzinei, dar și la închiderea unor industrii la scară largă și la stagnarea creșterii economice globale.

JPMorgan estimează că stocurile de petrol din toate țările dezvoltate vor ajunge să opereze la nivel de stres din iunie, fiind în prag de epuizare.

„Dacă războiul cu Iran nu se încheie în următoarele săptămâni și Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă, mi-e teamă că o recesiune globală este pe masă”, a spus comisarul european pentru transport, Apostolos Tzitzikostas, potrivit Daily Mail.

Milioane de turiști și-ar putea lua adio de la vacanțele de vară

Cererea pentru aparatele de aer condiționat și zborurile programate pentru vacanțele de vară ar putea grăbi epuizarea carburanților chiar din luna iunie.

Paul Diggle, șef economist la fundația Aberdeen, avertizează:

„Luăm urmările foarte în serios. Trăim cu timp împrumutat”.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Trump, anunțul care dă fiori: „O civilizație întreagă va pieri la noapte”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Au fost găsite trupurile a 3 scufundători italieni care s-au înecat în peșterile submarine din Maldive. Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios
19:57
Au fost găsite trupurile a 3 scufundători italieni care s-au înecat în peșterile submarine din Maldive. Din 2020, 112 oameni au murit în mod misterios
RĂZBOI Iranul vrea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul SUA
19:42
Iranul vrea să transfere uraniu îmbogățit Rusiei, în locul SUA
EXTERNE Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști
19:20
Turnul „extratereștrilor” din Wyoming. Monumentul devenit celebru după filmul lui Spielberg și vizitat de milioane de turiști
CONTROVERSĂ Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic
18:47
Compania lui Elon Musk ar fi folosit declarațiile fiscale ale angajaților, cu promisiunea unui bonus de 420 de dolari. Nimeni nu a primit încă nimic
TENSIUNI NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui
18:17
NYT: De 4 luni, Trump poartă negocieri secrete pentru ca SUA să staționeze trupe în Groenlanda. „Anexarea” ar putea avea loc de ziua președintelui
NEWS ALERT Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
18:03
Șeful AIE avertizează că rezervele globale de petrol mai ajung doar pentru câteva săptămâni. Ce cantități uriașe a scos agenția pe piață până acum
Mediafax
Robert Negoiță a învins ANAF. Datoria istorică de 50 de milioane de euro ștearsă
Digi24
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră pentru Bulgaria
Cancan.ro
Noi informații despre Alexandru, băiețelul de 5 ani găsit în pădure după 48 de ore. ANUNȚUL făcut de medici
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Apusul liderilor providențiali. Prăbușirea popularității lui Trump, Netanyahu și Putin oferă o nesperată gură de oxigen Occidentului
Mediafax
Aceasta e fișa de vot! Cum au notat membrii juriului din Moldova prestația Alexandrei Căpitănescu
Click
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
Digi24
Ce va face PNL dacă Nicușor Dan propune un premier tehnocrat. Emil Boc: „Lucrurile sunt foarte clare”
Cancan.ro
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Ce se întâmplă doctore
Imagine virală cu o legendă a muzicii românești. O recunoști pe fetița din fotografie?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
Bancuri cu şoferi: – Ți-am zis că nu e ok cu BMW-ul pe linia de tramvai...
Descopera.ro
Cine sunt, de fapt, japonezii? O descoperire genetică majoră rescrie istoria
ECONOMIE RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
19:52
RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie
FLASH NEWS Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
19:49
Grindeanu, atac la premierul demis: „Ilie Bolojan e un fel de zombie politic care se plimbă şi se agaţă de această funcţie”
FLASH NEWS George Simion, reacție după ce legea de transparentizare a banilor din ONG-uri a trecut de Senat: „Cine e deranjat de transparență?”
19:08
George Simion, reacție după ce legea de transparentizare a banilor din ONG-uri a trecut de Senat: „Cine e deranjat de transparență?”
FLASH NEWS Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
19:03
Anamaria Gavrilă anunță că POT trece în tabăra pro-occidentală după discuțiile de la Cotroceni
NEWS ALERT Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot
18:58
Victorie în Parlament pentru transparența banilor din ONG-uri. Senatul a votat legea care obligă declararea veniturilor. Unul dintre partide s-a răzgândit la vot

Cele mai noi

Trimite acest link pe