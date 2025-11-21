Cum a răspuns Nicușor Dan la întrebarea Gândul cu privire la aprobarea primită de viitorul său cumnat pentru a dezvolta un cartier rezidențial

Nicușor Dan, președintele României – autointitulat inamicul rechinilor imobiliari încă de pe vremea când „păstorea” Primăria Capitalei – nu mai are aceeași toleranță zero atunci când vine vorba despre planurile imobiliare are viitorului său posibil cumnat. Mai exact, fratele partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. Întrebat de jurnalistul Gândul – cum a primit fratele Mirabelei Grădinaru aprobarea pentru a dezvolta un cartier rezidențial, după patru ani de demersuri – paradoxal, la scurt timp, după ce Nicușor Dan a devenit președintele României – șeful statului susține că „nu vede nicio legătură” între aceste situații.

GÂNDUL a scris despre planurile mari ale viitorului cumpat al președintelui României de a dezvolta un cartier rezidențial, la doi pași de Snagov. Și nu singur, ci împreună cu alți 8 parteneri, printre care și sora lui, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. (Materialul integral AICI)

Singurul care pare să le încurce planurile este primarul localității, care îi acuză că forțează legea. După 4 ani de dispute fără rezultat, la câteva luni după ce Nicușor Dan a fost ales președintele țării, problema „cumnatului” său s-a rezolvat în timp record,

În anul 2021, 9 familii au cumpărat un teren de 17.000 mp din perimetrul Moara Vlăsiei. Printre investitori se regăsesc partenera lui Nicușor Dan și fratele acesteia. Proprietarii s-au plâns că nu au putut să intre în posesia parcelei pe care au cumpărat-o aici, invocând lipsa unui certificat fiscal.

Teren cumpărat, dar fără drept de proprietate

Acum mai bine de 4 ani, Bogdan Grădinaru a plătit 10.000 de euro pentru lotul său, însă nu este nici până azi proprietar de drept. Este fratele partenerei de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan.

„Are o parcelă şi sora mea. Normal că i se pare și ei absurd că nu obținem acest certificat de atestare fiscală”, a declarat Bogdan Grădinaru, fratele Mirabelei Grădinaru, pentru Observatorul Antenei 1.

Scandalul imobiliar în care sunt implicați partenera președintelui și fratele acesteia au fost prezentate într-un reportaj amplu de 7 minute, difuzat în jurnalul principal al Antenei 1.

Familia președintelui – Primăria Moara Vlăsiei: 1-0

La scurt timp după difuzarea reportajului, atât „cumnatul”, cât și sora lui, partenera președintelui, au primit documentele pe care le așteptau.

Primarul PNL din Moara Vlăsiei, Andrei Filip a explicat în exclusivitate pentru Gândul că între timp a fost eliberat certificatul de atestare fiscală. Totuși, edilul avertizează că Bogdan Grădinaru și ceilalți proprietari de teren, inclusiv partenera de viață a Președintelui forțează legea.

Deși au obținut certificatul fiscal, Bogdan Grădinaru îl acuză pe primar că le forțează mâna pentru a pune utilități

De cealaltă parte, Andrei Filip, primarul din Moara Vlăsiei, susține că proprietarii terenului au un interes personal.

„Vina este în exclusivitate numai a lor. Dumnealor ne pun într-o situație şi la final spun: Dom’le faceți un abuz că nu ne daţi. Păi nu suntem de acord cu această dezmembrare pe care nu ne-aţi adus-o la cunoştinţă. Nu ne-aţi informat!”, a răspuns primarul.

Primar Moara Vlăsiei: Președintele ar fi de acord cu mine

Primarul, aflat la al 5-lea mandat, este convins că legea e de partea lui. Ba chiar aduce ca exemplu activitatea lui Nicușor Dan din perioada când era primar al Capitalei.

„Domnul preşedinte s-a luptat mult cu aceleaşi situații pe la Bucureşti. Știţi foarte bine că a blocat toate dezvoltările astea haotice, toate PUZ-urile. Știți foarte bine situația asta. Cred că în această situaţie punctuală ar fi de acord cu mine”, a subliniat primarul din Moara Vlăsiei.

Primarul susţine că proprietarii celor 17.000 de metri pătrați vor să construiască un cartier rezidențial. Așadar, îi consideră dezvoltatori imobiliari și le cere exact ce prevede legea: plan urbanistic zonal şi investiţii în infrastructură: reţea de apă, canalizare, gaze şi curent electric, plus un drum lung de 500 de metri şi lat de 9 metri în interiorul viitorului complex.

„PUZ-ul e valabil şi obligatoriu pentru parcele cu front la stradă peste 30 metri, au 60 de metri, pentru parcele cu raportul laturilor mai mic de o treime, e clar, pentru parcele mai mari de 5.000 de metri. Dacă discutăm de minim 9 locuinţe e un minicartier. Adică ei s-au legat de mâini şi de picioare. Ei nu pot introduce utilităţi pe drumul ăla. Nu au cum din punct de vedere financiar. Din punct de vedere legal nu le poate introduce nimeni pentru că e un drum în coproprietate”, spune primarul din Moara Vlăsiei.

Sursă foto: captură video Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: