Un moment inedit a avut loc la Gala Sportului Dinamovist, desfășurată vineri 20 noiembrie, la Opera Română din București. Marian Neacșu, vicepremier și ministru de Interne, a primit două premii, în timp ce David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a plecat acasă doar cu unul singur.

Primul dintre trofee i-a fost înmânat lui Marian Neacșu de către Mihai Covaliuc, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

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„Înainte să avem plăcerea să-l ascultăm pe domnul viceprim-ministru și ministru de Interne, aș vrea ca din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român să ofer un trofeu domnului viceprim-ministru, un trofeu pe care știu că îl merită și nu o să spun mai mult decât atât: este trofeul Comitetului Olimpic Sportiv Român «Team Romania»”, a declarat Covaliuc.

Marian Neacșu: „Abia mi-am făcut încălzirea”

Ulterior, ministrul de Interne Marian Neacșu a mai primit un trofeu, de această dată din partea președintelui Clubului Sportiv Dinamo, club aflat în subordinea Ministerului pe care acesta îl conduce.

„Sunt ministru al Afacerilor Interne de exact 30 de zile astăzi, portofoliu pe care l-am adăugat aceluia de viceprim-ministru al României. Și aș putea spune, în termenii dragi dumneavoastră, că abia mi-am făcut încălzirea din această perspectivă”, a declarat Marian Neacșu.

David Popovici a fost distins cu titlul de „Sportivul anului”: „Sportul ăsta are enorm de mult potențial”

David Popovici, campion olimpic, mondial și european, a fost premiat cu distincția „Sportivul anului”, iar antrenorul său, Adrian Rădulescu, a primit trofeul pentru antrenorul anului.

„Anul acesta sunt foarte mândru de faptul că la Campionatul European, la finala de 100 de metri liber, nu numai că am fost parte, dar am și câștigat acea finală. Am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are – și cursa asta mai are – enorm de mult potențial și foarte mult loc să se dezvolte”, a declarat David Popovici.

La Gala Sportului Dinamovist au mai fost laureați și alți 30 de sportivi cu rezultate internaționale la canotaj, scrimă, gimnastică sau judo.

FOTO: CS Dinamo/Facebook