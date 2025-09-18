Prima pagină » Prețul apei în România » TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium

TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium

Cristian Lisandru
18 sept. 2025, 12:35, Prețul apei în România
TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium

Prețul apei potabile și al canalizării nu este același pe întreg teritoriul României, iar tarifele diferă de la zonă la zonă.  diferă foarte mult de la un județ la altul. Trebuie precizat că, la fiecare metru cub de apă consumat – rece sau caldă – românii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Suma totală se răsfrânge în bugetul familiei, fiind cu atât mai importantă în contextul măsurilor de austeritate luate de autorități în ultima perioadă.

  • Prețul apei, potrivit specialiștilor, nu poate afi același în toate zonele României, pentru că este influențat atât de regiunea respectivă, cât și de investițiile care au fost făcute în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport.
  • Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 septembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.

Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Unde sunt cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

În luna septembrie 2025, spre deosebire de luna august, locuitorii din județul Brăila au de plătit cele mai mari tarife din România pentru apă potabilă.

Apă potabilă

  • Brăila – 10.39/mc, fără TVA;
  • Vaslui – 10.33/mc, fără TVA;
  • Buzău – 10.06 lei/ mc, fără TVA;
  • Prahova – 9.66 lei/ mc, fără TVA;
  • Iași – 9.26 lei/mc, fără TVA;

Canalizare

  • Neamț – 9.78 lei/ mc, fără TVA;
  • Dâmbovița – 9.74/ mc, fără TVA;
  • Prahova – 8.85 lei/ mc, fără TVA;
  • Iași – 8.98 lei/mc, fără TVA;
  • Sibiu (Mediaș) – 8.87/mc, fără TVA;
  • Vaslui – 7.75 /mc, fără TVA.

Dacă, la apă potabilă, Buzăul se află pe locul al treilea în ceea ce privește tariful, la capitolul „canalizare” stă mult mai bine, iar locuitorii din zonă trebuie să plătească 6.95 lei/ mc, fără TVA.

Cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

Cele mai mici tarife din România la apă potabilă/canalizare se află în județele Prahova, Timiș, Ilfov, dar și Municipiul București.

Apă potabilă

  • Prahova – Ploiești  – 4.76 lei/mc, fără TVA;
  • Timiș – 4.76 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna – 5.96 lei/mc, fără TVA;
  • București – 6.49 lei/mc, fără TVA.

Canalizare

  • Prahova – Ploiești  – 2.12 lei/mc, fără TVA;
  • București – 3.42 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna  – 4.68 lei/mc, fără TVA.

Topul celor mai mici tarife pentru apă potabilă/canalizare din România se prezintă, într-un final, astfel:

  • Prahova – Ploiești – 6.88 lei/mc, fără TVA;
  • București – 9.91 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chiajna – 10.64 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Chitila – 11.06 lei/mc, fără TVA;
  • Ilfov – Popești Leordeni – 11.38 /mc, fără TVA.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Mediafax
Tăriceanu: Majorarea TVA-ului va frâna economia și poate anula efectele pozitive ale colectării
Digi24
VIDEO Cunoscută cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket
Cancan.ro
Elevii din România care NU mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Năsui: Plafonarea este un nonsens, a scumpit produsele, îl susţin 100% pe Ilie Bolojan
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doi părinți din Iași, condamnati la închisoare cu executare după ce bebelușul lor de 4 luni a murit din cauză că nu și-au dorit scaun special în mașină
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dotarea obligatorie prin LEGE pe mașinile moderne! Vlad Micșunescu spune clar
Descopera.ro
Un sunet cutremurător a fost detectat în spațiul cosmic
Capital.ro
Călin Georgescu, scos complet din joc cu un plan simplu. Florin Călinescu: Ca la dosarele lui Ion Iliescu
Evz.ro
Scandal în showbiz. O cântăreață a fost prinsă la furat cu soțul
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
Ce faci în weekendul 20-21 septembrie 2025. Topul evenimentelor, târgurilor și festivalurilor care vor avea loc în București
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Povestea tragică care a pus capăt progreselor în terapia genică timp de un deceniu
EXTERNE Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
13:26
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american
ACTUALITATE Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
13:22
Intoxicare pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii”
EXTERNE Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
13:13
Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
GÂNDUL GREEN Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
12:51
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”
ULTIMA ORĂ Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
12:50
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază
POLITICĂ Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”
12:47
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke”