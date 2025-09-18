TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium

Prețul apei potabile și al canalizării nu este același pe întreg teritoriul României, iar tarifele diferă de la zonă la zonă. diferă foarte mult de la un județ la altul. Trebuie precizat că, la fiecare metru cub de apă consumat – rece sau caldă – românii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Suma totală se răsfrânge în bugetul familiei, fiind cu atât mai importantă în contextul măsurilor de austeritate luate de autorități în ultima perioadă.

Prețul apei, potrivit specialiștilor, nu poate afi același în toate zonele României, pentru că este influențat atât de regiunea respectivă, cât și de investițiile care au fost făcute în ceea ce privește modernizarea sistemelor de tratare și transport.

Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), la data de 1 septembrie 2025 au intrat în vigoare noile tarife aprobate pentru serviciile de distribuţie a apei potabile şi preţurile pentru serviciile de canalizare-epurare.

Gândul prezintă topul celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România.

Unde sunt cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România

În luna septembrie 2025, spre deosebire de luna august, locuitorii din județul Brăila au de plătit cele mai mari tarife din România pentru apă potabilă.

Apă potabilă

Brăila – 10.39/mc, fără TVA;

– 10.39/mc, fără TVA; Vaslui – 10.33/mc, fără TVA;

– 10.33/mc, fără TVA; Buzău – 10.06 lei/ mc, fără TVA;

– 10.06 lei/ mc, fără TVA; Prahova – 9.66 lei/ mc, fără TVA;

– 9.66 lei/ mc, fără TVA; Iași – 9.26 lei/mc, fără TVA;

Canalizare

Neamț – 9.78 lei/ mc, fără TVA;

– 9.78 lei/ mc, fără TVA; Dâmbovița – 9.74/ mc, fără TVA;

– 9.74/ mc, fără TVA; Prahova – 8.85 lei/ mc, fără TVA;

– 8.85 lei/ mc, fără TVA; Iași – 8.98 lei/mc, fără TVA;

– 8.98 lei/mc, fără TVA; Sibiu (Mediaș) – 8.87/mc, fără TVA;

– 8.87/mc, fără TVA; Vaslui – 7.75 /mc, fără TVA.

Dacă, la apă potabilă, Buzăul se află pe locul al treilea în ceea ce privește tariful, la capitolul „canalizare” stă mult mai bine, iar locuitorii din zonă trebuie să plătească 6.95 lei/ mc, fără TVA.

Cele mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România

Cele mai mici tarife din România la apă potabilă/canalizare se află în județele Prahova, Timiș, Ilfov, dar și Municipiul București.

Apă potabilă

Prahova – Ploiești – 4.76 lei/mc, fără TVA;

– 4.76 lei/mc, fără TVA; Timiș – 4.76 lei/mc, fără TVA;

– 4.76 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 5.96 lei/mc, fără TVA;

– 5.96 lei/mc, fără TVA; București – 6.49 lei/mc, fără TVA.

Canalizare

Prahova – Ploiești – 2.12 lei/mc, fără TVA;

– 2.12 lei/mc, fără TVA; București – 3.42 lei/mc, fără TVA;

– 3.42 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 4.68 lei/mc, fără TVA.

Topul celor mai mici tarife pentru apă potabilă/canalizare din România se prezintă, într-un final, astfel:

Prahova – Ploiești – 6.88 lei/mc, fără TVA;

– 6.88 lei/mc, fără TVA; București – 9.91 lei/mc, fără TVA;

– 9.91 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chiajna – 10.64 lei/mc, fără TVA;

– 10.64 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Chitila – 11.06 lei/mc, fără TVA;

– 11.06 lei/mc, fără TVA; Ilfov – Popești Leordeni – 11.38 /mc, fără TVA.

Puteți consulta AICI evidența prețurilor și tarifelor stabilite de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).