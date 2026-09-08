TOP 3 tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2026. Unde sunt cele mai mari/mici prețuri și cât plătesc bucureștenii

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) a publicat lista tarifelor aprobate pentru apă și canalizare, în România, pentru luna septembrie 2026 . Prețul apei potabile și al canalizării nu este același pe întreg teritoriul României, iar tarifele diferă de la zonă la zonă și de la un județ la altul. Trebuie precizat că, la fiecare metru cub de apă consumat, rece sau caldă, românii plătesc, proporțional, și canalizarea.

Gândul prezintă TOPUL celor mai mari/mici tarife la apă potabilă și canalizare din România, pentru luna septembrie.

TOPUL celor mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luna septembrie

Cele mai mari tarife la apă potabilă/canalizare din România se înregistrează în acest moment în Călărași, Vaslui și Iași.

Călărași: 23,23 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);



Vaslui – 21,49 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Iași – 21,17 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

TOPUL celor mai mici tarife la apă potabilă/canalizare din România, în luna septembrie

La polul opus se află Prahova (Ploiești), București și Ilfov (Chiajna).

Prahova (Ploiești) – 10,02 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

București – 10,98 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Ilfov (Chiajna) – 11,05 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

În alte zone ale României sunt aprobate următoarele tarife pentru apă potabilă și canalizare

Timiș – 11,36 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Brașov – 15,34 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Gorj – 16,38 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Bistrița-Năsăud – 16,92 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare);

Maramureș – 17.06 lei/mc, fără TVA (apă potabilă și canalizare).

Motivul pentru care apar aceste diferențe de preț

La fiecare metru cub de apă consumat, locuitorii plătesc, proporțional, și canalizarea. Diferențele de preț apar din cauză că prețul final pe care îl plătesc consumatorii pentru apă și canalizare este influențat de investițiile care au fost făcute, de-a lungul timpului, în modernizarea sistemelor de tratare și transport, dar și de regiunea respectivă.