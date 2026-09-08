Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită

Rebelii houthi susțin că au lansat rachete și drone asupra Arabiei Saudite, vizând instalații Aramco, aeroportul din Abha și o bază aeriană. Riadul nu a confirmat atacurile. Escaladarea vine după lupte soldate cu peste 300 de morți în Yemen.

Războiul din Yemen amenință să se reverse din nou peste graniță, într-un moment în care întregul Orient Mijlociu este prins într-o confruntare regională tot mai periculoasă.

Rebelii houthi au revendicat marți atacuri cu rachete și drone asupra mai multor obiective din sud-vestul Arabiei Saudite, printre țintele anunțate aflându-se instalații ale gigantului petrolier Aramco, Aeroportul Internațional Abha și baza aeriană King Khalid, potrivit Times of Israel.

„Drone și rachete yemenite bombardează inamicul saudit”, a transmis Ansarollah, instituție media apropiată mișcării houthi, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Sursa video – X/@RyanRozbiani

Potrivit unui mesaj ulterior, atacurile ar fi vizat mai multe obiective militare, energetice și de transport din sud-vestul regatului. Printre acestea se află Aeroportul Internațional Abha, baza aeriană King Khalid, precum și instalații aparținând Aramco în Abha și Jizan.

Autoritățile saudite nu au anunțat dacă rachetele sau dronele au ajuns la ținte, dacă au fost interceptate și nici dacă există victime sau pagube materiale.

Eventuala lovire a infrastructurii Aramco ar avea o sensibilitate deosebită într-un context regional în care securitatea producției și transportului de petrol este deja supusă unei presiuni majore.

Atacurile revendicate marți vin după ce houthi au acuzat Arabia Saudită că a bombardat mai multe regiuni din Yemen. Potrivit agenției Saba, afiliată rebelilor, forțele saudite ar fi atacat obiective din provinciile Jawf, al-Bayda, Marib și Taez.

„Inamicul saudit a vizat provinciile Jawf, al-Bayda și Marib și Taez cu ajutorul mai multor atacuri aeriene și rachete de croazieră”, a transmis agenția Saba, afiliată mișcării houthi.

Una dintre cele mai grave lovituri raportate de rebeli ar fi vizat închisoarea din al-Hazm, în provincia Jawf. Saba susține că 11 persoane au murit, printre acestea aflându-se și un copil care venise să viziteze o rudă.

Imaginile difuzate de instituția de presă apropiată houthi prezintă echipe de salvare căutând printre dărâmături, într-o zonă acoperită de fum.

Sursa video – X/@PopularFront_

Peste 300 de morți în câteva zile de lupte în Yemen

Noua confruntare transfrontalieră vine în timp ce luptele din interiorul Yemenului au căpătat din nou o intensitate dramatică. Țara a reintrat într-o fază de război deschis în iulie, după prăbușirea armistițiului care rezistase, în diferite forme, din 2022.

Săptămâna trecută, rebelii houthi au declanșat o nouă ofensivă împotriva forțelor proguvernamentale, unul dintre obiective fiind avansarea către teritoriile aflate în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.

Luptele din sud-vestul Yemenului au provocat peste 300 de morți începând de joi, potrivit unor surse din ambele tabere citate de AFP.

Intensitatea confruntărilor a determinat numeroase familii să-și abandoneze locuințele și să fugă din zonele afectate.

Miza teritorială depășește însă granițele Yemenului.

Bab el-Mandeb este una dintre arterele maritime strategice ale lumii. Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă o verigă esențială a rutelor comerciale dintre Asia și Europa prin Canalul Suez. Importanța sa a crescut și mai mult pe fondul războiului regional și al perturbării circulației prin Strâmtoarea Ormuz, aflată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.

O deteriorare simultană a securității în jurul celor două puncte maritime ar pune presiune suplimentară asupra transportului internațional de energie și mărfuri.

Yemenul, prins din nou în războiul regional

Actuala escaladare marchează prăbușirea perioadei de relativă acalmie care începuse odată cu armistițiul din 2022. În iulie, înțelegerea s-a destrămat după ce rebelii houthi au contestat controlul exercitat de Riad asupra spațiului aerian yemenit. De atunci, mișcarea susținută de Iran și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor militare și asupra teritoriilor controlate de guvernul yemenit.

Houthi au anunțat, de asemenea, instituirea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite și au amenințat transporturile petroliere ale regatului. Petroliere saudite și infrastructuri energetice de pe teritoriul regatului, inclusiv o rafinărie, au fost vizate în cadrul acestei campanii.

Noua fază a războiului din Yemen este legată de conflictul regional mai amplu izbucnit după ofensiva americano-israeliană asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

Houthi sunt susținuți de Teheran, în timp ce Arabia Saudită sprijină tabăra adversă din conflictul yemenit.

Războiul din Yemen a început în 2014, când houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa și asupra unor zone extinse ale țării. Intervenția militară a coaliției conduse de Arabia Saudită a început în anul următor.

Conflictul a provocat de atunci sute de mii de morți, direct prin lupte sau indirect prin foamete și boli, și a împins una dintre cele mai sărace țări din lumea arabă într-o criză umanitară de proporții.