Prima pagină » Știri externe » Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită

Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită

Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită
Rebeli Houthi | Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Rebelii houthi susțin că au lansat rachete și drone asupra Arabiei Saudite, vizând instalații Aramco, aeroportul din Abha și o bază aeriană. Riadul nu a confirmat atacurile. Escaladarea vine după lupte soldate cu peste 300 de morți în Yemen.

Războiul din Yemen amenință să se reverse din nou peste graniță, într-un moment în care întregul Orient Mijlociu este prins într-o confruntare regională tot mai periculoasă.

Rebelii houthi au revendicat marți atacuri cu rachete și drone asupra mai multor obiective din sud-vestul Arabiei Saudite, printre țintele anunțate aflându-se instalații ale gigantului petrolier Aramco, Aeroportul Internațional Abha și baza aeriană King Khalid, potrivit Times of Israel.

„Drone și rachete yemenite bombardează inamicul saudit”, a transmis Ansarollah, instituție media apropiată mișcării houthi, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Sursa video – X/@RyanRozbiani

Potrivit unui mesaj ulterior, atacurile ar fi vizat mai multe obiective militare, energetice și de transport din sud-vestul regatului. Printre acestea se află Aeroportul Internațional Abha, baza aeriană King Khalid, precum și instalații aparținând Aramco în Abha și Jizan.

Autoritățile saudite nu au anunțat dacă rachetele sau dronele au ajuns la ținte, dacă au fost interceptate și nici dacă există victime sau pagube materiale.

Eventuala lovire a infrastructurii Aramco ar avea o sensibilitate deosebită într-un context regional în care securitatea producției și transportului de petrol este deja supusă unei presiuni majore.

Atacurile revendicate marți vin după ce houthi au acuzat Arabia Saudită că a bombardat mai multe regiuni din Yemen. Potrivit agenției Saba, afiliată rebelilor, forțele saudite ar fi atacat obiective din provinciile Jawf, al-Bayda, Marib și Taez.

„Inamicul saudit a vizat provinciile Jawf, al-Bayda și Marib și Taez cu ajutorul mai multor atacuri aeriene și rachete de croazieră”, a transmis agenția Saba, afiliată mișcării houthi.

Una dintre cele mai grave lovituri raportate de rebeli ar fi vizat închisoarea din al-Hazm, în provincia Jawf. Saba susține că 11 persoane au murit, printre acestea aflându-se și un copil care venise să viziteze o rudă.

Imaginile difuzate de instituția de presă apropiată houthi prezintă echipe de salvare căutând printre dărâmături, într-o zonă acoperită de fum.

Sursa video – X/@PopularFront_

Peste 300 de morți în câteva zile de lupte în Yemen

Noua confruntare transfrontalieră vine în timp ce luptele din interiorul Yemenului au căpătat din nou o intensitate dramatică. Țara a reintrat într-o fază de război deschis în iulie, după prăbușirea armistițiului care rezistase, în diferite forme, din 2022.

Săptămâna trecută, rebelii houthi au declanșat o nouă ofensivă împotriva forțelor proguvernamentale, unul dintre obiective fiind avansarea către teritoriile aflate în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb.

Luptele din sud-vestul Yemenului au provocat peste 300 de morți începând de joi, potrivit unor surse din ambele tabere citate de AFP.

Intensitatea confruntărilor a determinat numeroase familii să-și abandoneze locuințele și să fugă din zonele afectate.

Miza teritorială depășește însă granițele Yemenului.

Bab el-Mandeb este una dintre arterele maritime strategice ale lumii. Strâmtoarea leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă o verigă esențială a rutelor comerciale dintre Asia și Europa prin Canalul Suez. Importanța sa a crescut și mai mult pe fondul războiului regional și al perturbării circulației prin Strâmtoarea Ormuz, aflată de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.

O deteriorare simultană a securității în jurul celor două puncte maritime ar pune presiune suplimentară asupra transportului internațional de energie și mărfuri.

Yemenul, prins din nou în războiul regional

Actuala escaladare marchează prăbușirea perioadei de relativă acalmie care începuse odată cu armistițiul din 2022. În iulie, înțelegerea s-a destrămat după ce rebelii houthi au contestat controlul exercitat de Riad asupra spațiului aerian yemenit. De atunci, mișcarea susținută de Iran și-a intensificat atacurile asupra obiectivelor militare și asupra teritoriilor controlate de guvernul yemenit.

Houthi au anunțat, de asemenea, instituirea unei blocade maritime împotriva Arabiei Saudite și au amenințat transporturile petroliere ale regatului. Petroliere saudite și infrastructuri energetice de pe teritoriul regatului, inclusiv o rafinărie, au fost vizate în cadrul acestei campanii.

Noua fază a războiului din Yemen este legată de conflictul regional mai amplu izbucnit după ofensiva americano-israeliană asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie.

Houthi sunt susținuți de Teheran, în timp ce Arabia Saudită sprijină tabăra adversă din conflictul yemenit.

Războiul din Yemen a început în 2014, când houthi au preluat controlul asupra capitalei Sanaa și asupra unor zone extinse ale țării. Intervenția militară a coaliției conduse de Arabia Saudită a început în anul următor.

Conflictul a provocat de atunci sute de mii de morți, direct prin lupte sau indirect prin foamete și boli, și a împins una dintre cele mai sărace țări din lumea arabă într-o criză umanitară de proporții.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Politico: AfD vrea să transforme victoria electorală din Saxonia-Anhalt în dărâmarea politică a lui Merz. Cancelarul recunoaște: „Am această problemă”
10:24
Politico: AfD vrea să transforme victoria electorală din Saxonia-Anhalt în dărâmarea politică a lui Merz. Cancelarul recunoaște: „Am această problemă”
Gândul de Vreme Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
10:17
Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
ANALIZA de 10 Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
10:00
Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
CONTROVERSĂ Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania
09:00
Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania
FLASH NEWS Trump deschide un nou front cu Canada: amenință compania Bombardier cu blocarea vânzărilor în SUA: „Dacă vor piața noastră, să producă aici”
08:55
Trump deschide un nou front cu Canada: amenință compania Bombardier cu blocarea vânzărilor în SUA: „Dacă vor piața noastră, să producă aici”
SCANDAL Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma acuzațiilor de corupție. „Legaliza averi de ordinul milioanelor”
08:15
Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma acuzațiilor de corupție. „Legaliza averi de ordinul milioanelor”
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție
Cancan.ro
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
„Nimeni nu este pregătit”. Avertismentul șefului OpenAI despre ce urmează cu AI
Click
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Cancan.ro
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Ce se întâmplă doctore
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Cea mai mare hartă 2D cu Universul are 5,6 trilioane de pixeli și explorează 4 miliarde de obiecte astronomice
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
SPORT Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato
10:33
Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
10:26
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
REACȚIE Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României: „Un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție”
10:20
Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României: „Un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție”
ECONOMIE Raiffeisen va prelua Garanti Bank România. Când va fi finalizată achiziția și când începe fuziunea operațională
09:50
Raiffeisen va prelua Garanti Bank România. Când va fi finalizată achiziția și când începe fuziunea operațională
IT&C Avertisment fără precedent din partea șefului cercetării OpenAI. „Nimeni nu este pregătit pentru progresul rapid al inteligenței artificiale”
09:49
Avertisment fără precedent din partea șefului cercetării OpenAI. „Nimeni nu este pregătit pentru progresul rapid al inteligenței artificiale”
SCANDAL Viceprimarul USR al Timișoarei, despre succesorul lui Dominic Fritz la conducerea municipiului: „Dacă vorbim cu trei lideri din PNL Timiș, auzim cinci opinii”. Anunțul a fost făcut în ziua în care a fost semnat acordul PNL-USR în Parlament
09:42
Viceprimarul USR al Timișoarei, despre succesorul lui Dominic Fritz la conducerea municipiului: „Dacă vorbim cu trei lideri din PNL Timiș, auzim cinci opinii”. Anunțul a fost făcut în ziua în care a fost semnat acordul PNL-USR în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe