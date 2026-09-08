Viceprimarul USR al Timișoarei, Ruben Lațcău, neagă existența unor înțelegeri locale cu privire la susținerea unui candidat comun USR-PNL pentru Primăria Timișoara, după retragerea lui Dominic Frtiz. Lațcău face referire la informația care a circulat în spațiul public după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, conform căreia liderii USR și PNL – Dominic Fritz și Ilie Bolojan – pregătesc un plan comun atât pentru conducerea Timișoarei, cât și pentru cea a Sectorului 6 din București, sector condus interimar de viceprimarul Paul Moldovan, după alegerea lui Ciprian Ciucu în funcția de primar general. Lațcău a făcut aceste declarații luni, 7 septembrie – ziua în care cele două partide au semnat un acord de colaborare parlamentară.

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Ruben Lațcău este primul înlocuitor de drept al lui Dominic Fritz și va prelua, interimar, funcția de conducere a muncipiului Timișoara, după ce actualul edil își va depune mandatul, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a integrității.

„Nu cred că a fost lună de la ultimele alegeri în care să nu discutăm cu liderii PNL, însă au fost discuții perisabile”

Întrebat dacă există discuții serioase cu privire la susținerea unui candidat comun USR-PNL la Primăria Timișoarei, actualul viceprimar a explicat că orice încercare a liderilor locali din USR de a discuta cu cei din PNL s-a materializat în câteva direcții de acțiune, însă fără niciun rezultat concret.

„Am avut foarte multe discuţii cu cei din PNL în ultimii doi ani. Nu cred că a fost lună de la ultimele alegeri în care nu discutăm cu lideri ai PNL Timiş şi PNL Timişoara, care vin şi pleacă. Însă orice discuţie cu ei a fost perisabilă, în sensul că în câteva zile nu a mai fost valabilă. Sigur că vrem să avem unele discuţii serioase, constructive, dar acest lucru depinde doar de ei. În mod constant avem discuţii. Dacă vorbim însă cu trei lideri din PNL Timiş, auzim de la ei cinci opinii”, a declarat Ruben Lațcău pentru deBanat.

PNL și USR au semnat un acord de colaborare în Parlament. Care sunt cele patru direcții prioritare

Reprezentanții partidelor PNL și USR au anunțat luni, 7 septembrie, că au încheiat un acord de colaborare parlamentară, prin care își propun coordonarea acțiunilor legislative și politice pe durata actualei legislaturi. Acordul reunește 54 de deputați și 26 de senatori PNL, respectiv 40 de deputați și 19 senatori USR.

Liderul deputaţilor USR, Diana Stoica, a transmis că acordul reprezintă „un angajament concret de a transforma priorități comune în legi adoptate”, nu doar un gest simbolic, întrucât, „atunci când există voință politică reală, colaborarea parlamentară poate produce rezultate”.

Totodată, cele două partide partenere au stabilit, pentru sesiunea parlamentară curentă, primele patru direcții prioritare de acțiune legislativă. Este vorba de reforma administrației publice, reforma administrativ-teritorială, reforma electorală, respectiv eliminarea supraimpozitării muncii part-time. Conținutul integral al noului acord PNL-USR este disponibil AICI.