Trump deschide un nou front cu Canada: amenință compania Bombardier cu blocarea vânzărilor în SUA: „Dacă vor piața noastră, să producă aici”

Donald Trump amenință că va opri vânzările Bombardier în SUA dacă producătorul canadian nu își mută producția în America. Avertismentul vine în plin „război comercial” cu Ottawa.

Trump deschide un nou front în confruntarea comercială cu Canada și pune presiune direct pe unul dintre simbolurile industriei aeronautice canadiene. Președintele SUA amenință Bombardier cu blocarea vânzărilor pe piața americană dacă producătorul nu își mută producția în Statele Unite, potrivit BBC.

Mesajul vine într-un moment extrem de tensionat între Washington și Ottawa, cu numai câteva ore înainte ca autoritățile canadiene să introducă tarife de retorsiune asupra unor mărfuri americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Trump și-a lansat avertismentul luni, printr-un mesaj publicat pe Truth Social, folosind un ton categoric la adresa producătorului cu sediul la Montreal.

„Gata cu vânzarea produselor Bombardier în Statele Unite! Produsele lor nu sunt suficient de bune! Peste 50% din veniturile lor provin din Statele Unite. Ei trăiesc pe seama cumpărătorilor americani, a companiilor americane, a aeroporturilor americane și a serviciilor americane. În timp ce Canada blochează marile noastre bănci și companii americane pe întreg teritoriul SUA. Au blocat chiar și compania Gulfstream Aerospace să-și desfășoare activitatea în Canada complet nedrept și inechitabil! Această eră s-a terminat! Dacă vor piața noastră, trebuie să construiască aici și să înceteze să trateze America ca pe o „pușculiță”. Cumpărați produse americane. Zburați cu companiile aeriene americane. Savurați băuturile alcoolice și băuturile americane. Navigați pe Lacul America. America pe primul loc !”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare.

Avertismentul reprezintă o nouă escaladare a războiului comercial dintre Statele Unite și Canada. Ottawa urma să introducă, la numai câteva ore după mesajul liderului american, tarife de retorsiune asupra unor produse provenite din SUA în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Bombardier îi răspunde lui Trump cu miile de locuri de muncă create în SUA

Compania canadiană a evitat o confruntare directă cu Donald Trump și a ales să pună în prim-plan amploarea operațiunilor sale americane.

Bombardier are deja o prezență industrială importantă în Statele Unite și susține că activitatea sa generează zeci de mii de locuri de muncă, direct și indirect. Compania are aproximativ 3.500 de angajați în SUA și deține o unitate în Kansas unde desfășoară activități legate de aeronave destinate misiunilor speciale.

Bombardier este prezentă, de asemenea, prin operațiuni și facilități în Texas, Arizona, Florida, Connecticut, Illinois, Delaware, California, Washington D.C. și New Jersey.

„Bombardier apreciază parteneriatul său excelent cu companiile americane și angajații săi din SUA”, a transmis compania canadiană, într-o declarație publicată luni.

Producătorul canadian a indicat că nu intenționează să renunțe la investițiile sale americane.

„Planul nostru este să continuăm să investim în oamenii noștri, în clienții noștri și în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea în întreaga țară”, a precizat Bombardier.

Compania afirmă că operațiunile sale „creează zeci de mii de locuri de muncă în SUA prin prezența tot mai extinsă a companiei pe teritoriul american”.

Importanța pieței Statelor Unite pentru Bombardier este uriașă. Aproximativ jumătate dintre cele 5.100 de aeronave din flota globală Bombardier sunt operate de clienți cu sediul în Statele Unite. Avioanele producătorului sunt construite în unități din Canada, Statele Unite și Mexic, potrivit informațiilor companiei.

Există și o altă dimensiune sensibilă în disputa declanșată de Trump: aeronavele Bombardier respectă regulile acordului comercial nord-american negociat chiar în timpul primului mandat al președintelui american.

Acordul este cunoscut drept USMCA în Statele Unite și CUSMA în Canada și a înlocuit vechiul NAFTA.

Quebecul sare în apărarea unuia dintre giganții industriei canadiene

Pentru Canada și, în special, pentru Quebec, miza depășește cu mult soarta unei singure companii. Bombardier este unul dintre cei mai importanți producători industriali canadieni și unul dintre marii angajatori din sectorul manufacturier al provinciei Quebec.

Potrivit unui raport comandat de companie, Bombardier a contribuit în 2024 cu aproximativ 7,4 miliarde de dolari canadieni la PIB-ul Canadei.

Reacția autorităților provinciale a venit rapid după amenințarea lansată de președintele american. Christine Fréchette a descris Bombardier drept „o sursă de mândrie” și „un simbol al economiei noastre”, a transmis premierul provinciei Quebec, într-o postare publicată luni pe X.

Fréchette a anunțat că a discutat cu Éric Martel, directorul general al Bombardier, și că i-a oferit sprijinul deplin al guvernului provincial.