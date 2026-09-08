Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma acuzațiilor de corupție. „Legaliza averi de ordinul milioanelor”

Acuzat de corupție, procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, a demisionat din funcție. În weekend au fost efectuate percheziții în administrația sa, în cadrul unui caz care implică sectorul lucrativ al centrelor de apel frauduloase.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specială Anticorupție (SAP) anunțaseră încă de sâmbătă că au descoperit o „rețea de spălare de bani condusă de un oficial din cadrul biroului procurorului general”.

În acest caz au fost efectuate mai multe percheziții.

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„Mi-am depus demisia”

Potrivit anchetatorilor, această rețea primea bani pentru a proteja centre de apel frauduloase care organizau escrocherii telefonice și „legaliza averi care se ridicau la ordinul milioanelor”. Banii încasați sub formă de mită erau cheltuiți pentru achiziționarea de bunuri imobiliare, bijuterii și alte obiecte de valoare, conform NABU.

„Mi-am depus demisia din funcția de procuror general. Nu doresc ca Parchetul General să fie folosit ca instrument într-o confruntare politică. Poziția mea cu privire la acuzații rămâne neschimbată”, a transmis Kravcenko într-un mesaj scris pe Telegram.

Duminică, când numele lui fusese făcut public, el dădea asigurări că acuzațiile împotriva sa nu sunt „cu nimic susținute” și că toate cheltuielile lui „au fost efectuate cu respectarea legislației în vigoare și a veniturilor declarate”.

NABU tocmai prezentase fotografii care arătau în special un seif plin cu teancuri de dolari. În comunicat, procurorii au precizat că identificaseră cinci membri ai acestei rețele de spălare de bani, fără a le menționa numele.

Ce este sectorul centrelor de apel

Potrivit organizației specializate Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), sectorul centrelor de apel frauduloase are aproape 60.000 de angajați în Ucraina, adică echivalentul a două treimi din personalul sectorului bancar. Acesta poate genera venituri de până la un miliard de dolari pe lună.

Corupția este o problemă recurentă în Ucraina. Mai multe scandaluri majore au izbucnit de la începutul războiului împotriva Rusiei, în 2022, inclusiv în cadrul armatei. În august, președintele Volodimir Zelenski a demis-o pe Irina Mudra, adjuncta șefului său de cabinet, din cauza implicării într-un caz de spălare de bani.

Și Andrii Iermak, fost șef al biroului prezidențial, a trebuit să demisioneze, în noiembrie 2025, tot din cauza unui caz amplu de delapidare de fonduri. În acest caz a fost implicat și Timur Mindici, un om de afaceri prieten apropiat al președintelui Zelenski, care a fugit în străinătate.