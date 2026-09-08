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Ocna Sibiului a atras aproape 143.000 de turiști în această vară. Cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale, în septembrie

Ocna Sibiului a atras aproape 143.000 de turiști în această vară. Cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale, în septembrie
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Deși anul școlar a debutat, deja, la data de 7 septembrie, pentru unii dintre români vacanța nu s-a terminat. Ocna Sibiului se află printre opțiunile multor persoane, iar luna septembrie aduce tarife mai mici. În această vară, Ocna Sibiului a atras aproape 143.000 de turiști. Iată cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale, luna aceasta.

Lacurile de la Ocna Sibiului au atras aproape 50.000 de vizitatori lunar în sezonul de vară. În septembrie, turiștii pot beneficia de bilete mai ieftine și se pot bucura în continuare de vremea caldă.

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Ocna Sibiului a atras aproape 143.000 de turiști în această vară. Cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale, în septembrie

Ocna Sibiului a atras aproape 143.000 de turiști în această vară. Cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale, în septembrie. Foto: Shutterstock

Ocna Sibiului mai poartă denumirea de „Litoralul Ardealului”.  Sunt 12 lacuri principale care au fost formate în mine vechi de sare, iar turiștii vin aici pentru a beneficia de terapiile naturale cu sare și nămol. Zona este împânzită de lacuri saline.

Cât costă biletul pentru intrarea la lacurile naturale de la Ocna Sibiului, în septembrie 2026

În perioada 7 iunie – 31 august, un bilet pentru adulți a costat 35 de lei, iar copiii de peste 10 ani au plătit 20 de lei. Din luna septembrie, tarifele au fost reduse. Astfel, sibienii și turiștii se pot bucura în continuare de băi, dacă vremea va permite, la prețuri mai mici. De la 1 septembrie, între orele 07:00 și 20:00, adulții plătesc 25 de lei, iar copiii 10 lei. Copiii sub 10 ani au acces gratuit. Parcarea costă 10 lei, arată Turnul Sfatului.

Lacurile de la Ocna Sibiului au un nou director din august 2026. Ioan Popa, în vârstă de 61 de ani, vrea să digitalizeze activitatea și să atragă fonduri europene. Scopul este prelungirea sezonului balnear.

„Planurile sunt multe. Mi-am făcut un plan pe termen scurt, mediu și lung, dar ritmul de implementare depinde de bani. Am întocmit un nucleu de transformare și încercăm să-l punem în practică. Vrem să digitalizăm totul, să schimbăm turnicheții, să facem o digitalizare completă, astfel încât biletele să poată fi cumpărate și online. Nu vrem neapărat să eliminăm casierul, pentru că vor exista mereu persoane care preferă să plătească cu numerar”, a spus Ioan Popa pentru sursa citată.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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