Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a trimis unde de șoc în Germania – și în întreaga lume – după ce a învins opoziția la alegerile de stat din weekend. „Dar va fi partidul capabil să guverneze?”, se întreabă Matt Fitzpatrick, profesor de istorie internațională la Universitatea Flinders din Australia, într-o analiză publicată de The Conversation.

Scrutinul a înregistrat niveluri record de prezență la vot.

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Principalele partide politice din Germania, atât de stânga, cât și de dreapta, s-au angajat să mențină un „zid de protecție” între AfD și guvern.

„Aceasta înseamnă că niciunul dintre ele nu ar intra în coaliție cu partidul de extremă dreapta”, mai scrie autorul analizei.

De ce a pierdut Friedrich Merz electoratul conservator?

Totuși, rezultatul amenință să răstoarne politica germană, care a împiedicat cu succes un partid de extremă dreapta să revină la putere de la cel de-al Doilea Război Mondial.

AfD a acumulat mai multe voturi decât orice alt partid din Saxonia-Anhalt în peste zece ani.

Aceasta este aceeași filială pe care organismul guvernamental însărcinat cu protejarea democrației germane a descris-o oficial drept un partid de extremă dreapta

„Preocuparea actuală este ce prevestesc aceste alegeri statale despre succesele viitoare ale extremei drepte.

Analiștii politici au încercat mult timp să prezinte AfD ca un fenomen est-german – și continuă să o facă. Dar aceasta este doar o parte a poveștii.

La cele mai recente alegeri federale, din 2025, AfD a fost al doilea cel mai popular partid în multe circumscripții electorale germane.

Și în aproape toate sondajele naționale din acest an, AfD a ieșit în frunte, ca fiind cel mai popular partid din țară.

Chiar și o coaliție a celor mai puternice partide din istoria Germaniei – Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Partidul Social-Democrat (SPD) și Verzii – s-ar chinui, conform sondajelor actuale, să formeze un guvern federal astăzi.

În mod semnificativ, această schimbare către extrema dreaptă din Saxonia-Anhalt s-a produs în detrimentul CDU, care conduce actualul guvern federal al Germaniei sub cancelarul Friedrich Merz.

După cum a arătat clar un sondaj după alegeri, 88% dintre alegători din land credeau că, dacă guvernul lui Merz ar fi implementat politici mai bune, AfD nu ar fi fost la fel de puternică în land”, explică autorul analizei.

Alegerile nu au fost doar un referendum privind imigrația

La rândul său, cancelarul german Merz a făcut greșeala de a încerca să împingă mult mai spre dreapta ceea ce era un partid popular de centru-dreapta sub Angela Merkel. Merz a încercat să câștige voturile alegătorilor nemulțumiți.

„În loc să-i liniștească pe alegătorii deziluzionați ai AfD, Merz a împins însă pur și simplu subiectele de discuție ale extremei drepte în atenția publicului larg. Astfel, i-a determinat unii alegători conservatori să sprijine AfD.

În ciuda poziției clare anti-imigrație a AfD, aceste alegeri nu au fost doar un referendum privind imigrația, așa cum ar vrea unii să-l prezinte.

De fapt, doar 16% dintre alegători, la ieșirea de la urne

Economia și educația s-au clasat pe primul loc în topul preocupărilor, imigrația fiind urmată îndeaproape de lipsa infrastructurii și serviciilor de bază și a oportunităților de angajare.

Alegătorii au simțit că le scade calitatea vieții. Au dat vina nu doar pe migranți, ci și pe politicienii tradiționali. I-au învinuit și pe cei pe care îi resping în mod colectiv numindu-i die Bonzen. Aceștia sunt considerați șefii grași care s-au îmbogățit în timpul unei crize a costului vieții”, continuă Matt Fitzpatrick.

Ar fi posibilă o coaliție?

Singurul partid care s-ar putea alătura AfD în coaliție ar fi partidul minor BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht).

BSW este un partid disident fondat de un membru cândva proeminent al partidului de stânga. Este un partid socialist aparent democrat.

„De când a părăsit Partidul Stângii, însă, BSW a renunțat aproape complet la convingerile sale social-democratice anterioare pentru a deveni din ce în ce mai naționalistă.

S-a deplasat atât de mult spre dreapta încât, după alegerile din Saxonia-Anhalt, a evocat imediat posibilitatea unei coaliții cu AfD, subliniind suprapunerea lor.

La rândul său, AfD își menține în prezent refuzul de a accepta orice guvern de coaliție.

În schimb, amenință că va trimite landul Saxonia-Anhalt din nou la alegeri, în încercarea de a obține o majoritate absolută .

Acest lucru nu este complet nerealist”, avertizează autorul analizei.

O eroziune fundamentală a normelor democratice la nivel global

Umbrele întunecate ale trecutului nazist al Germaniei continuă să modeleze percepțiile exterioare asupra comportamentului alegătorilor din Germania.

„Migrarea acestora spre dreapta nu se produce în vid. Deziluzia față de democrația liberală este în creștere în alte părți ale Europei și nu numai.

În Italia, Giorgia Meloni, deja prim-ministru de dreapta, se află în prezent sub presiunea unor partide și mai extremiste.

Partidul Reformist , anti-imigrație, încă ocupă un loc fruntaș în sondajele din Regatul Unit.

, anti-imigrație, încă ocupă un loc fruntaș în sondajele din Regatul Unit. Marine Le Pen, o amenințare perenă a Franței la adresa democrației liberale, este favorita pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

Condițiile care au permis AfD să ascenseze în Germania nu sunt, așadar, deloc unice. Există o eroziune fundamentală a normelor democratice la nivel global. Eroziunea permite ca extrema dreaptă să devină eligibilă.

Rămâne de văzut ce ar putea însemna acest lucru pentru probleme de importanță globală, cum ar fi unitatea Uniunii Europene, războiul din Ucraina și viitorul NATO în Europa”, încheie Matt Fitzpatrick.