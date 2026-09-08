Prima pagină » Știri externe » Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania

Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania

Cristian Lisandru
Chiar dacă AfD nu va forma un guvern, victoria în alegeri a zguduit sistemul politic din Germania
Galerie Foto 6
VictoriE istorică a AfD în Germania / Foto - Profimedia Images
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a trimis unde de șoc în Germania – și în întreaga lume – după ce a învins opoziția la alegerile de stat din weekend. „Dar va fi partidul capabil să guverneze?”, se întreabă Matt Fitzpatrick, profesor de istorie internațională la Universitatea Flinders din Australia, într-o analiză publicată de The Conversation.

Scrutinul a înregistrat niveluri record de prezență la vot.

Sondaj Gândul

După victoria AfD din Germania, crezi că va lovi valul suveranist și în Franța, la alegerile prezidențiale?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Principalele partide politice din Germania, atât de stânga, cât și de dreapta, s-au angajat să mențină un „zid de protecție” între AfD și guvern.

„Aceasta înseamnă că niciunul dintre ele nu ar intra în coaliție cu partidul de extremă dreapta”, mai scrie autorul analizei.

Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt / Foto – Profimedia Images

De ce a pierdut Friedrich Merz electoratul conservator?

Totuși, rezultatul amenință să răstoarne politica germană, care a împiedicat cu succes un partid de extremă dreapta să revină la putere de la cel de-al Doilea Război Mondial.

  • AfD a acumulat mai multe voturi decât orice alt partid din Saxonia-Anhalt în peste zece ani.
  • Aceasta este aceeași filială pe care organismul guvernamental însărcinat cu protejarea democrației germane a descris-o oficial drept un partid de extremă dreapta din cauza „numeroaselor sale declarații antimusulmane, rasiste și antisemite”.

Preocuparea actuală este ce prevestesc aceste alegeri statale despre succesele viitoare ale extremei drepte.

Analiștii politici au încercat mult timp să prezinte AfD ca un fenomen est-german – și continuă să o facă. Dar aceasta este doar o parte a poveștii.

  • La cele mai recente alegeri federale, din 2025, AfD a fost al doilea cel mai popular partid în multe circumscripții electorale germane.
  • Și în aproape toate sondajele naționale din acest an, AfD a ieșit în frunte, ca fiind cel mai popular partid din țară.
  • Chiar și o coaliție a celor mai puternice partide din istoria Germaniei – Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Partidul Social-Democrat (SPD) și Verzii – s-ar chinui, conform sondajelor actuale, să formeze un guvern federal astăzi.

În mod semnificativ, această schimbare către extrema dreaptă din Saxonia-Anhalt s-a produs în detrimentul CDU, care conduce actualul guvern federal al Germaniei sub cancelarul Friedrich Merz.

După cum a arătat clar un sondaj după alegeri, 88% dintre alegători din land credeau că, dacă guvernul lui Merz ar fi implementat politici mai bune, AfD nu ar fi fost la fel de puternică în land”, explică autorul analizei.

Cancelarul german Friedrich Merz / Foto – Mediafax

Alegerile nu au fost doar un referendum privind imigrația

La rândul său, cancelarul german Merz a făcut greșeala de a încerca să împingă mult mai spre dreapta ceea ce era un partid popular de centru-dreapta sub Angela Merkel. Merz a încercat să câștige voturile alegătorilor nemulțumiți.

În loc să-i liniștească pe alegătorii deziluzionați ai AfD, Merz a împins însă pur și simplu subiectele de discuție ale extremei drepte în atenția publicului larg. Astfel, i-a determinat unii alegători conservatori să sprijine AfD.

  • În ciuda poziției clare anti-imigrație a AfD, aceste alegeri nu au fost doar un referendum privind imigrația, așa cum ar vrea unii să-l prezinte.
  • De fapt, doar 16% dintre alegători, la ieșirea de la urne au declarat că imigrația este principala lor preocupare.
  • Economia și educația s-au clasat pe primul loc în topul preocupărilor, imigrația fiind urmată îndeaproape de lipsa infrastructurii și serviciilor de bază și a oportunităților de angajare.

Alegătorii au simțit că le scade calitatea vieții. Au dat vina nu doar pe migranți, ci și pe politicienii tradiționali. I-au învinuit și pe cei pe care îi resping în mod colectiv numindu-i die Bonzen. Aceștia sunt considerați șefii grași care s-au îmbogățit în timpul unei crize a costului vieții”, continuă Matt Fitzpatrick.

Ar fi posibilă o coaliție?

Singurul partid care s-ar putea alătura AfD în coaliție ar fi partidul minor BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht).

BSW este un partid disident fondat de un membru cândva proeminent al partidului de stânga. Este un partid socialist aparent democrat.

De când a părăsit Partidul Stângii, însă, BSW a renunțat aproape complet la convingerile sale social-democratice anterioare pentru a deveni din ce în ce mai naționalistă.

  • S-a deplasat atât de mult spre dreapta încât, după alegerile din Saxonia-Anhalt, a evocat imediat posibilitatea unei coaliții cu AfD, subliniind suprapunerea lor.
  • La rândul său, AfD își menține în prezent refuzul de a accepta orice guvern de coaliție.
  • În schimb, amenință că va trimite landul Saxonia-Anhalt din nou la alegeri, în încercarea de a obține o majoritate absolută .

Acest lucru nu este complet nerealist”, avertizează autorul analizei.

O eroziune fundamentală a normelor democratice la nivel global

Umbrele întunecate ale trecutului nazist al Germaniei continuă să modeleze percepțiile exterioare asupra comportamentului alegătorilor din Germania.

Migrarea acestora spre dreapta nu se produce în vid. Deziluzia față de democrația liberală este în creștere în alte părți ale Europei și nu numai.

  • În Italia, Giorgia Meloni, deja prim-ministru de dreapta, se află în prezent sub presiunea unor partide și mai extremiste.

Premierul italian Giorgia Meloni / Foto – Mediafax

  • Partidul Reformist, anti-imigrație, încă ocupă un loc fruntaș în sondajele din Regatul Unit.
  • Marine Le Pen, o amenințare perenă a Franței la adresa democrației liberale, este favorita pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

Condițiile care au permis AfD să ascenseze în Germania nu sunt, așadar, deloc unice. Există o eroziune fundamentală a normelor democratice la nivel global. Eroziunea permite ca extrema dreaptă să devină eligibilă.

Rămâne de văzut ce ar putea însemna acest lucru pentru probleme de importanță globală, cum ar fi unitatea Uniunii Europene, războiul din Ucraina și viitorul NATO în Europa”, încheie Matt Fitzpatrick.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZĂ Politico: AfD vrea să transforme victoria electorală din Saxonia-Anhalt în dărâmarea politică a lui Merz. Cancelarul recunoaște: „Am această problemă”
10:24
Politico: AfD vrea să transforme victoria electorală din Saxonia-Anhalt în dărâmarea politică a lui Merz. Cancelarul recunoaște: „Am această problemă”
Gândul de Vreme Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
10:17
Cod galben de caniculă emis de ANM. Ce valabilitate are și care sunt zonele vizate
ANALIZA de 10 Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
10:00
Pariu eșuat al lui Putin. Statele membre ale Organizației pentru Cooperare de la Shanghai refuză crearea unui bloc militar anti-occidental
RĂZBOI Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită
09:40
Escaladare în Orientul Mijlociu: Houthi susțin că au atacat cu drone și rachete instalații Aramco, un aeroport și o bază militară din Arabia Saudită
FLASH NEWS Trump deschide un nou front cu Canada: amenință compania Bombardier cu blocarea vânzărilor în SUA: „Dacă vor piața noastră, să producă aici”
08:55
Trump deschide un nou front cu Canada: amenință compania Bombardier cu blocarea vânzărilor în SUA: „Dacă vor piața noastră, să producă aici”
SCANDAL Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma acuzațiilor de corupție. „Legaliza averi de ordinul milioanelor”
08:15
Procurorul general al Ucrainei demisionează în urma acuzațiilor de corupție. „Legaliza averi de ordinul milioanelor”
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Digi24
VIDEO Ilie Năstase a înjurat jurnaliștii când a fost întrebat despre scandalul reclamat de soția lui la poliție
Cancan.ro
Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: 'Pot să fac o CRIZĂ..
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Adevarul
Rusia vorbește despre „începutul unui război real”. Expert: Moscova testează limitele Occidentului prin tactica „feliei de salam”
Mediafax
„Nimeni nu este pregătit”. Avertismentul șefului OpenAI despre ce urmează cu AI
Click
Are 60 de ani și și-a „reparat” metabolismul cu 7 schimbări simple. Prima nu are legătură cu mâncarea
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Cancan.ro
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Ce se întâmplă doctore
O influenceriță de 33 de ani a murit în urma unei operații plastice complexe. A lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat: „A fost dragostea vieții mele, cea mai bună soție și o mamă incredibilă”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Descopera.ro
Cea mai mare hartă 2D cu Universul are 5,6 trilioane de pixeli și explorează 4 miliarde de obiecte astronomice
Mediafax Italia
ALERTĂ. Un CUNOSCUT MEZEL vândut într-o mare rețea de magazine este RETRAS din cauza Listeria!
Mediafax Spania
Locul de muncă pentru care poți primi... 2.500 de euro pe lună!
SPORT Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato
10:33
Cine este uriașul din Ghana pe care Rapid l-a transferat în ultimele ore de mercato
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
10:26
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
REACȚIE Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României: „Un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție”
10:20
Petrișor Peiu face radiografia ultimilor 20 de ani ai României: „Un stat mai gras și o industrie pe cale de dispariție”
ECONOMIE Raiffeisen va prelua Garanti Bank România. Când va fi finalizată achiziția și când începe fuziunea operațională
09:50
Raiffeisen va prelua Garanti Bank România. Când va fi finalizată achiziția și când începe fuziunea operațională
IT&C Avertisment fără precedent din partea șefului cercetării OpenAI. „Nimeni nu este pregătit pentru progresul rapid al inteligenței artificiale”
09:49
Avertisment fără precedent din partea șefului cercetării OpenAI. „Nimeni nu este pregătit pentru progresul rapid al inteligenței artificiale”
SCANDAL Viceprimarul USR al Timișoarei, despre succesorul lui Dominic Fritz la conducerea municipiului: „Dacă vorbim cu trei lideri din PNL Timiș, auzim cinci opinii”. Anunțul a fost făcut în ziua în care a fost semnat acordul PNL-USR în Parlament
09:42
Viceprimarul USR al Timișoarei, despre succesorul lui Dominic Fritz la conducerea municipiului: „Dacă vorbim cu trei lideri din PNL Timiș, auzim cinci opinii”. Anunțul a fost făcut în ziua în care a fost semnat acordul PNL-USR în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe