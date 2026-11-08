Candidatul socialist la președinția Franței, Jean-Luc Melenchon, și-a lansat campania electorală: „Trebuie să schimbăm totul – de la salarii la vârsta de pensionare”

După patru săptămâni de proteste împotriva creșterii costurilor vieții, liderul partidului socialist Franța Nesupusă și-a anunțat formal planul pentru a crește salariul minim în Franța, scăderea prețurilor la produsele esențiale și readucerea vârstei de pensionare la 60 de ani.

El a declarat că Franța trebuie scoasă din comandamentul militar al NATO și că nu ar trebui să se mai implice în războaiele Americii.

„Franța trebuie să construiască un front global de non-aliniere în favoarea unei ordini mondiale. Am spus ordine cu legi pe care să le respecte toți și instrumente de coerciție pentru a întări dreptul când nu este respectat”.

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Candidatul socialist a promis și că va implica Franța în dezarmarea nucleară a marilor puteri.

„Și trebuie să dezarmăm nuclear planeta. Fără arme nucleare pentru nimeni în Orientul Mijlociu. Cei care au arme nucleare pot extermima Pământul de 16 sau 17 ori”, a spus Melenchon.

„Orban a fost înfrânt în Ungaria. Vucic a fost învins în Serbia de către studenți. Trump a fost învins în SUA. Bolsonaro a fost înfrânt în Brazilia. Trăiască Lula. Este rândul nostru să schimbăm istoria”, a adăugat acesta.

Prin acest discurs, Jean-Luc Melenchon, considerat în mass-media Franței un politician de extrema stângă, și-a lansat programul electoral pentru alegerile prezidențiale din anul 2027. El s-a adresat unei mulțimi de 20.000 de susținători în suburbia Le Bourget din Paris.

El a spus că președinția lui Macron, considerată „drept o domnie întunecată”, trebuie să se încheie. Despre adversara sa, Marine Le Pen, a spus că nu are alte idei în afară de rasism.

După cele mai noi sondaje, Jean-Luc Melenchon s-ar putea bate în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 18 mai cu candidata naționalistă Marine Le Pen.

Melenchon, în vârstă de 75 de ani, este considerat cel mai puternic candidat al stângii. Cu toate că este prevăzut că el și cu Marine Le Pen ar putea concura în turul al doilea, ultimele sondaje arată că el va pierde alegerile.

Sursa Foto: Profimedia