Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 8 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Nicolae Paulescu a fost un medic, fiziolog și profesor universitar român, cunoscut pentru cercetările sale în domeniul diabetului. S-a născut pe 8 noiembrie 1869 la București și a studiat medicina, devenind ulterior profesor la Facultatea de Medicină din București. Cea mai importantă contribuție a sa a fost cercetarea unei substanțe produse de pancreas, pe care a numit-o “pancreină”. În anul 1921, Paulescu a publicat rezultatele experimentelor sale, demonstrând rolul acestei substanțe în reglarea glicemiei. Cercetările sale au contribuit la dezvoltarea tratamentului diabetului zaharat și la descoperirea insulinei. A studiat și funcționarea glandelor endocrine și a publicat numeroase lucrări științifice. A murit la București, pe 19 iulie 1931. Prin munca și descoperirile sale, Nicolae Paulescu a rămas o personalitate importantă a medicinei românești și un nume cunoscut în istoria cercetărilor asupra insulinei.

Născut pe 8 noiembrie 1935, în localitatea Sceaux, Franța, Alain Delon a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori francezi, devenind un simbol al frumuseții, eleganței și talentului actoricesc. De-a lungul unei cariere de peste șase decenii, a jucat în numeroase filme care au rămas în istoria cinematografiei mondiale. La vârsta de 17 ani s-a înrolat în Marina Franceză și a participat la serviciul militar în Indochina. După întoarcerea în Franța, a lucrat în diferite domenii, printre care ospătăria și comerțul. Viața lui s-a schimbat după ce a fost remarcat la Festivalul de Film de la Cannes, în 1957. Printre cele mai importante filme în care a jucat se numără Rocco și frații săi, În plin soare, Ghepardul, Samuraiul, Piscina şi Borsalino. Alain Delon era cunoscut pentru privirea sa pătrunzătoare, eleganța și capacitatea de a interpreta personaje complexe. A fost căsătorit cu actrița Nathalie Delon și a avut patru copii din mai multe relaţii. A fost pasionat și de artă, colecționând obiecte de valoare. A murit pe 18 august 2024, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Douchy, Franța, însă filmele sale continuă să fie apreciate de generații întregi.

Wilhelm Conrad Röntgen a fost un fizician german care a intrat în istoria științei prin descoperirea razelor X. La data de 8 noiembrie 1895, în timp ce efectua experimente într-un laborator, a observat un fenomen neobișnuit: anumite raze invizibile puteau traversa obiecte și produce imagini pe un ecran special. Röntgen a continuat cercetările și a descoperit că aceste raze puteau trece prin țesuturile corpului uman, făcând vizibile oasele. Prima radiografie celebră a fost realizată asupra mâinii soției sale, Bertha, în care se puteau observa oasele și inelul de pe deget. Descoperirea a revoluționat medicina, deoarece medicii au putut examina interiorul corpului fără să fie nevoie de intervenții chirurgicale. Razele au primit numele de “raze X”, deoarece natura lor era necunoscută la acea vreme. În anul 1901, Wilhelm Conrad Röntgen a primit primul Premiu Nobel pentru Fizică. Această descoperire a reprezentat un moment important în istoria medicinei și fizicii, contribuind la dezvoltarea radiologiei moderne și la salvarea a milioane de vieți.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂30: Nerva 🇮🇹♛ îl adoptă și-l desemnează coregent și succesor la tron pe Ulpius Traianus, guvernatorul provinciei Germania Superior, unul dintre cei mai talentați generali ai Imperiului

🎂1656: Edmond Halley 🇬🇧🎇 a descoperit metoda de măsurare a distanței dintre două stele (Deplasare de paralaxă). După numele său a fost denumită Cometa Halley. Aceasta apare pe cer o dată la 76 de ani

🎂1810: Vasile Sturdza 🇷🇴🗣️ primul Președinte al Consiliuli de Miniștri de la Iași după Mica Unire

🎂1823: Joseph Monier 🇫🇷🧱 grădinar, considerat inventatorul betonului armat modern

🎂1847: Bram Stoker 🇬🇧✒️🧛🏻 cunoscut în primul rând prin romanul Dracula (1897)

🎂1848: Gottlob Frege 🇩🇪🧮 fondatorul logicii matematice

🎂1849: Ioan G. Bibicescu 🇷🇴🪙 guvernator al Băncii Naționale a României

🎂1869: Nicolae Paulescu 🇷🇴💉 a contribuit la izolarea hormonului pancreatic antidiabetic, numit mai târziu insulină

🎂1884: Hermann Rorschach 🇨🇭🧠 cunoscut pentru crearea unui test psihologic care îi poartă numele și care studiază profunzimile personalității

🎂1900: Margaret Mitchell 🇺🇸✒️ cunoscută pentru unicul său roman, Pe aripile vântului (1936, Gone with the Wind), care a devenit un succes imediat cu 180.000 de copii vândute în doar patru săptămâni. A fost urmată de numeroase premii și de o largă recunoaștere națională și internațională. În seara de 11 august 1949, în Atlanta, un taximetrist beat o lovește cu mașina. Se stinge din viață după cinci zile de comă. Avea 48 de ani

🎂1901: Gheorghe Gheorghiu-Dej 🇷🇴🗣️

🎂1908: Dumitru Comănescu 🇷🇴👨🏻‍🦳inginer agronom a cărui vârstă a fost validată de Guinness World Records. Inițial, el a fost recunoscut drept cel mai bătrân bărbat în viață din lume după moartea lui Bob Weighton, în vârstă de 112 ani, pe 28 mai 2020, dar s-a dezvăluit ulterior că Emilio Flores Marquez din Puerto Rico era mai în vârstă. Este cel mai bătrân om validat vreodată din România

🎂1914: George Dantzig 🇺🇸🧮 matematician cu contribuții deosebite în domeniul cercetării operaționale, programării liniare, informaticii, economiei și statisticii

🎂1935: Alain Delon 🇫🇷🎬 unul dintre cei mai cunoscuți actori din cinematografia franceză și sex simbol al anilor ’60, ’70 și ’80. A obținut critici elogioase pentru roluri din filmele În plin soare (1960), Rocco și frații săi (1960), Eclipsa (1962), Ghepardul (1963), Samuraiul (1967), Piscina (1969), Cercul roșu (1970), Polițistul (1972) și Monsieur Klein (1976)

🎂1946: Guus Hiddink 🇳🇱⚽️

🎂1960: Michael Nyqvist 🇸🇪🎬 The Girl with the Dragon Tattoo (2009), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), John Wick (2014)

🎂1967: Courtney Thorne-Smith 🇺🇸🎬 Melrose Place (Classic) (1992 – 1999)

🎂1970: Diana King 🇯🇲🎤 Cel mai bine cunoscută pentru single-ul „Shy Guy”, din 1995

🎂1972: Gretchen Mol 🇺🇸🎬 Rounders (1998), The Thirteenth Floor (1999), Attraction (2000), The Shape of Things (2003), 3:10 to Yuma (2007), Boardwalk Empire (2010 – 2014), Anesthesia (2015), Manchester by the Sea (2016)

🎂1974: Masashi Kishimoto 🇯🇵🖍️ artist manga, cel mai bine cunoscut pentru seria Naruto

🎂1975: Silvia Lăuneanu (Silvia de la Vegas) 🇷🇴🎻 A făcut parte din trupa De La Vegas, alături de care a lansat albumul „Care din noi”

🎂1975: Tara Reid 🇺🇸🎬

🎂1980: Geraldo Alves 🇵🇹⚽️ a jucat în România pentru Steaua București, Petrolul Ploiești și Astra Giurgiu

🎂1981: Joe Cole 🇬🇧⚽️

Decese 🕯

🕯️1674: John Milton 🇬🇧✒️ faimos pentru poemul epic Paradise Lost, care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze. De asemenea, autorul a 24 sonete de mare magnitudine, care îl pun alături de William Shakespeare

🕯️1986: Viaceslav Molotov 🇷🇺🗣️ unul dintre cei mai importanți conducători ai guvernului sovietic, începând din deceniul al treilea al secolului XX, când a fost propulsat la putere de către protectorul său, Stalin, până în deceniul al șaselea, când a fost destituit din toate funcțiile de Nikita Hrușciov. A fost principalul semnatar, din partea sovietică, al pactului de neagresiune sovieto-german din 1939

🕯️1998: Jean Marais 🇫🇷🎬 și-a petrecut ultimii ani ai vieții sale în casa sa din Vallaruis, din sudul Franței, unde a practicat pictura, ceramica și sculptura, fiind vizitat, printre alții, și de Pablo Picasso

Evenimente📋

📋🏢 Ziua internaţională a zonelor urbane

📋✝️ Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril

Calendar 🗒️

🗒️794: Capitala imperială japoneză este stabilită la Kyoto. Din 1868, Japonia își va muta capitala la Tokio

🗒️1291: Republica Veneția adoptă o lege care limitează cea mai mare parte a industriei de fabricare a sticlei din Veneția la „insula Murano”

🗒️1496: S-a încheiat construirea bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli din Războieni, județul Neamț, locul unde s-a dat bătălia dintre Ștefan cel Mare și armata otomană, în iulie 1476

🗒️1519: Conchistadorul spaniol Hernán Cortés intră în Tenochtitlán, capitala Imperiului aztec, și conducătorul aztec Moctezuma îl întâmpină cu o mare festivitate

🗒️1520: Regele danez Christian al II-lea, care fusese încoronat rege al Suediei cu patru zile mai devreme, își încalcă promisiunea de amnistie și execută numeroși nobili suedezi în ceea ce s-a numit „Baia de sânge de la Stockholm”

🗒️1874: A fost inaugurată statuia lui Mihai Viteazul din București (Piața Universității); statuia a fost realizată de sculptorul francez Albert Ernest Carriere de Belleuse și este primul monument de această factură din Capitală

🗒️1885: S-a fondat Partidul Liberal-Democrat condus de Dimitrie C. Brătianu, unind în rândurile sale pe toți cei nemulțumiți de guvernarea liberală a lui I.C. Brătianu, inclusiv pe Mihail Kogălniceanu și grupul liberalilor moldoveni grupați în jurul acestuia. A funcționat până la 24 martie 1890, când s-a unificat cu Partidul Național Liberal

🗒️1889: Montana a devenit cel de-al 41-lea stat american

🗒️1892: Președintele american Grover Cleveland a obținut singurul mandat neconsecutiv la Casa Albă din istoria SUA (până la Donald Trump, 2024)

🗒️1895: Wilhelm Conrad Röntgen (laureat al Premiului Nobel pentru Fizică pe anul 1901), a descoperit razele electromagnetice, cunoscute sub numele de razele X (razele Röntgen)

🗒️1917: În cotidianul rusesc Izvestia este publicat decretul asupra terenului întocmit de Lenin. Confiscarea pământului de la proprietari, biserici și domenii ale statului fără compensație câștigă populația rurală de partea bolșevicilor

🗒️1942: Americanii se alătură britanicilor în războiul din Africa. Debarcarea trupelor britanice și americane în Maroc și Algeria.

🗒️1945: Manifestație anticomunistă a tineretului PNȚ și PNL, în Piața Palatului Regal, prilejuită de ziua onomastică a regelui Mihai I

🗒️1960: John F. Kennedy este ales cel de-al 35-lea președinte al SUA, învingându-l pe vicepreședintele în exercițiu Richard Nixon, care mai târziu va fi ales președinte în 1968 și 1972

🗒️1968: Este adoptată convenția asupra traficului rutier de la Viena (un tratat internațional menit să faciliteze traficul rutier internațional și să crească siguranța rutieră prin stabilirea normelor de trafic standard între părțile contractante)

🗒️1971: Trupa britanică Led Zeppelin își lansează al patrulea album (Led Zeppelin IV), care include una dintre cele mai cunoscute piese din istoria muzicii, Stairway to Heaven

🗒️1973: Rămășițele Arborelui din Ténéré, „cel mai izolat copac din lume” – singurul existent pe o distanță de 400 de km – sunt aduse la Muzeul Național nigerian din Niamey

🗒️1985: Adunarea Generală a ONU adoptă, la inițiativa României, rezoluția privind Anul Internațional al Tineretului

🗒️1988: George H. W. Bush este ales al 41-lea președinte SUA

🗒️1994: S-a deschis Complexul World Trade Center din București

🗒️2006: În urma victoriei democraților în Camera Reprezentanților, secretarul american al Apărării, Donald Rumsfeld, și-a anunțat demisia

🗒️2016: Cu toate că a pierdut la un scor strâns la votul popular, Donald Trump, candidatul republican, câștigă alegerile învingând-o pe Hillary Clinton, candidatul democrat. Este a cincea oară în istoria SUA când candidatul câștigător pierde votul popular; ultima astfel de înfrângere a avut loc în 2000