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Mii de pelerini au înfruntat azi ploaia pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou: „Nu se poate descrie în cuvinte ce simțim”

Oana Zvobodă
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Mii și mii de credincioși din toată țara au mers să se închine la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou şi la ale Sfintei Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea, la baldachinul din curtea Patriarhiei.

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Dimitrie cel Nou, cunoscut și sub numele de Dimitrie Basarabov, este ocrotitorul spiritual al Bucureștiului și una dintre figurile importante ale ortodoxiei românești. Este prăznuit în fiecare an pe 27 octombrie.

Mii de credincioși au stat la coadă și astăzi pentru a se ruga la moaștele Sfântului. Creștinii au venit într-un număr impresionant la pelerinaj chiar și pe ploaie. Unii s-au așezat la rând de la primele ore ale dimineții, iar mulțimea de oameni de pe dealul Patriarhiei din Capitală s-a întins pe kilometri.

„Am fost și la Cuvioasa, am venit și aici”

Cu pelerine de ploaie și înarmați cu umbrele, oamenii au venit din toate colțurile țării.

„Nu se poate descrie în cuvinte ce simțim. Sunt foarte bucuroasă că am reușit să ajung și anul acesta pentru că vin de mulți ani. Indiferent că plouă, eu plutesc. Nu se poate descrie în cuvinte bucuria pe care o am că am ajuns și anul acesta. Nu mai știu până la anul dacă mai sunt aici și pot să vin. Sunt din Prahova, Mizil.

Am venit cu trenul de dimineață, am fost și la Cuvioasa, am venit și aici. Mulțumesc lui Dumnezeu! Stau la coadă de mai bine de două ore. Chiar și pe ploaie… A fost înălțător. Mai bine pe ploaie. A fost mai multă liniște. A fost bine. Mă rog pentru pace pe pământ, între oameni, bunăvoire. Pace, liniște. E cel mai important să avem liniște și liniștea de unde vine? Sănătate trupească și sufletească”, a spus unul dintre credincioși.

Mii și mii de pelerini din toată țara au ajuns până acum pe Dealul Patriarhiei pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

„Simțim o mare bucurie că venim la Sfântul”

Mulți dintre credincioși se roagă pentru familie, dar și pentru pace în lume.

„Mă rog pentru pace, pentru bunăstare, pentru sfintele noastre biserici, să fie pace peste tot, pentru mântuire, pentru credință, pentru copii, să învețe să nu mai plece din țară, să învețe și să stea aici, bătrânii să aibă tot ce le trebuie, să avem toți sănătate, bucurie și încă o dată pace, că asta e important, asta e mai important decât totul. Și restul, cu Dumnezeu înainte și cu Măicuța Domnului și Sfinții mijlocesc pentru noi iertarea păcatelor noastre.

De la Constanța vin. A trecut timpul cu sănătate, chiar dacă e ploaie… asta aduce belșug. Și ce să facem? Toți dorim ceva, dar bine ar fi să fim sănătoși cu toții, să ne rugăm și să fie încă o dată pace”, a spus o femeie.

„Simțim o mare bucurie că venim la Sfântul și venim de ani de zile. Mă bucur că am ajuns chiar dacă ne-a plouat. Am simțit, simțim o bucurie. Sfântul ne ajută și nu ne lasă și ne rugăm pentru familie, pentru frați, surori, cumnați și cumnate și pentru toată familia”, a zis o alta.

Zeci de mii de pelerini din toată țara au ajuns până acum pe Dealul Patriarhiei pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

„Peste 80.000 de pelerini s-au închinat în fața sfintelor moaște”

Oamenii bisericii estimează peste 100.000 de credincioși până la sfârșitul pelerinajului.

„Au fost zile încărcate de o căldură sufletească deosebită. Deja peste 80.000 de pelerini s-au închinat în fața sfintelor moaște și estimăm că până la finalul pelerinajului, care se va petrece fie mâine seară, fie poimâine de dimineață, vom avea peste 100.000 de persoane care vor fi trecut să se închine și să se roage pentru a mulțumi lui Dumnezeu și sfinților care sunt prezenți aici, pe Dealul Patriarhiei.

Ne bucurăm de faptul că, în pofida unei vremi mai puțin favorabile, căldura sufletească a oamenilor a biruit și dorința aceasta de a-și mărturisi credința și de a trăi zile de duhovnicească binecuvântare i-a îndemnat să vină pe Dealul Patriarhiei, să aștepte perioade relativ îndelungate de timp. Chiar și în momentul de față avem o coadă în așteptare, la care oamenii așteaptă în jur de 5 ore, dar cu foarte multă răbdare, foarte mult calm și într-o atmosferă de rugăciune care convinge pe fiecare persoană că credința creștină întotdeauna aduce pace și liniște”, a precizat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, părintele Adrian Agachi.

Zeci de mii de pelerini din toată țara au ajuns până acum pe Dealul Patriarhiei pentru a se închina la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

„Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou străjuiesc aici de mai bine de un sfert de mileniu”

Pe lângă racla cu moaștele sfintei Elisabeta, pelerinii s-au mai putut ruga și sfinților Constantin și Elena, Dimitrie Izvorâtorul de Mir și Nectarie.

„Sărbătorim astăzi pe Sfântul Cuvios Dimitrie Ocrotitorul Bucureștilor și ne amintim de faptul că acum mai bine de 252 de ani, moaștele sale au obosit pentru prima dată pe Dealul Patriarhiei. Deci, practic, de mai bine de un sfert de mileniu, moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou străjuiesc aici, în Catedrala Patriarhală, și oferă nenumărate vindecări și ocrotire tuturor celor care vin să se închine înaintea lor. A fost un model de blândețe și bunătate duhovnicească, virtuți care astăzi sunt cu atât mai importante cu cât lumea în care trăim este una tot mai polarizată, dominată de un sentiment al violenței, a lipsei de empatie față de aproape.

De aceea, întoarcerea la modelul sfinților, și cred că de la fiecare sfânt care este prezent cu sfintele sale moaște, aici, pe Dealul Patriarhiei, putem învăța o virtute creștină: de la Sfântul Cuvios Dimitrie Cel Nou, așa cum am spus – blândețea, de la Sfântul Ierarh Nectarie – răbdarea, de la Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – curajul, de la Sfinții Împărați Constantin și Elena, înțelepciunea și prudența, iar de la Sânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, ale cărei moaște au fost aduse special pentru a încununa aceste zile binecuvântate ale pelerinajului duhovnicesc, putem învăța darul rugăciunii neîncetate”, a punctat acesta.

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