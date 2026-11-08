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Noi detalii despre atacatorul din Cracovia, care a ucis șase oameni. Avea convingeri ultranaționaliste și deținea legal arme de foc

Elena Popescu
Noi detalii despre atacatorul din Cracovia, care a ucis șase oameni. Avea convingeri ultranaționaliste și deținea legal arme de foc
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Atacatorul din Cracovia, cel care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul Cracoviei era fascinat de ideologiile extremei drepte și deținea permis de port-armă. 

Bărbatul nu avea cazier judiciar. Bărbatul care a comis atacul din Cracovia este identificat neoficial drept Michał O și este cetățean polonez din orașul Ostrowiec Świętokrzyski, în vârstă de 25 de ani. Acesta lucra ca strungar și nu era militar profesionist.

Mașina folosită în atac era înmatriculată pe numele tatălui. Polițiștii au găsit în portbagajul mașinii sale și alte arme, dar și o cantitate mare de muniție: „sute de cartușe, precum și baionete”. La momentul atacului, bărbatul purta uniformă militară, cască, vestă antiglonț și echipament tactic. Echipamentul militar, armele și aspectul general al atacatorului seamănă cu cele ale altor persoane care au comis atacuri individuale motivate de ideologia extremei drepte în Europa, a explicat Kacper Rekawek, cercetător principal la Centrul Internațional pentru Combaterea Terorismului din Haga, potrivit sursei citate.

„Am mai avut tentative în trecut, dar acum putem spune că astfel de atacuri au devenit posibile și în Polonia”, a declarat expertul.

Atacatorul avea două arme de foc înregistrate pe numele său

Ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, a spus că primele indicii conturează un profil ideologic radical al atacatorului, cu „vederi ultranaționaliste”. „Totul indică faptul că este fascinat de ideologiile extremei drepte”, a declarat ministrul, citat de Associated Press.

Anchetatorii verifică activitatea bărbatului pe internet și eventualele legături cu grupări extremiste. Pe rețelele sociale au apărut informații despre presupuse interese neonaziste ale acestuia, însă nu au fost confirmate de poliția poloneză.

Autoritățile au precizat că bărbatul deținea permis de port-armă și a folosit în atac o versiune civilă a puștii AR-15, o armă semiautomată folosită frecvent în tirul sportiv și recreativ. Membrii familiei sale aveau, de asemenea, permise de armă.

Potrivit presei poloneze, atacatorul avea două arme de foc înregistrate pe numele său și practica tirul sportiv la un club din orașul Starachowice. Tatăl său era membru al aceluiași club și avea 11 arme înregistrate pe numele său.

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