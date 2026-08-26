Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România. Racla va fi prezentă în țară între 28 august și 2 septembrie. Sfintele moaște vor ajunge și la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman. Vezi mai jos programul evenimentelor pentru perioada respectivă.

Sfintele moaște vor fi aduse în România cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului. Racla va fi adusă de Preasfințitul Părinte Nicodim de Skopelos, episcop vicar al Mitropoliei de Halkida, Istiaia și Sporadele de Nord. Sfintele moaște vor fi primite la mănăstire vineri, 28 august, la ora 13:00. În aceeași seară vor fi oficiate mai multe slujbe, printre care privegherea, Taina Sfântului Maslu, Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie.

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Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă, mai întâi, la Mănăstirea Pantocrator

Mănăstirea Pantocrator a fost inclusă în program având în vedere că racla cu mâna Sfântului Vasile cel Mare va ajunge mai devreme în România. Arhimandritul Serafim Baciu spune că acesta va fi primul popas al raclei. Mănăstirea adăpostește și moaștele Sfintei Maria Magdalena. Sâmbătă, 29 august, racla va ajunge la Catedrala Episcopală „Sfântul Alexandru” din Alexandria. Va rămâne acolo până în după-amiaza zilei de 1 septembrie. Ulterior, mâna Sfântului Vasile cel Mare va reveni la Mănăstirea Pantocrator. Racla va rămâne aici până pe 2 septembrie, la miezul nopții, arată Basilica.ro.

„Mâna Sfântului Vasile cel Mare va face un prim popas la Mănăstirea Pantocrator. Așa a fost și voia Sfântului Vasile ca să poposească în locul unde se păstrează moaștele Sfintei Maria Magdalena.

Sfânta Maria Magdalena a fost izbăvită de Hristos de șapte demoni, iar cel care scrie mai târziu cele mai puternice rugăciuni de alungare a demonilor se întâlnește acum cu sfânta mironosiță”, a transmis arhimandritul într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Cum arată programul procesiunii

Vineri, 28 august 2026

13:00 – Primirea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea Pantocrator;

14:00 – Așezarea moaștelor Sfântului Vasile cel Mare și ale Sfintei Maria Magdalena spre închinarea credincioșilor;

21:00 – Taina Sfântului Maslu și Paraclisul Sfântului Vasile cel Mare;

00:00 – Sfânta Liturghie arhierească.

Sâmbătă, 29 august 2026

07:00 – Primirea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare la Mănăstirea „Sfântul Alexandru” – Catedrala Episcopală din Alexandria;

07:30 – Așezarea Cinstitei Mâini a Sfântului Vasile cel Mare și a moaștelor Sfântului Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului;

08:30 – Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

16:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei;

17:30 – Procesiune pe străzile municipiului Alexandria cu cinstitele moaște;

20:00 – Paraclisul Sfântului Ierarh Alexandru.

Duminică, 30 august 2026

08:30 – Acatistul Sfântului Ierarh Alexandru;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

11:00 – Pomenirea ctitorilor;

17:00 – Slujba Vecerniei.

Luni, 31 august 2026

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Sfânta Liturghie;

17:00 – Slujba Vecerniei și a Litiei.

Marți, 1 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfântului Vasile cel Mare;

09:00 – Primirea ierarhilor;

09:15 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de un sobor de ierarhi sub protia Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei;

17:00 – Cinstita Mână a Sfântului Vasile cel Mare se va întoarce la Mănăstirea Pantocrator;

22:00 – Priveghere la altarul exterior al Mănăstirii Pantocrator în cinstea Sfântului Vasile cel Mare.

Miercuri, 2 septembrie 2026

08:30 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena;

09:00 – Sfânta Liturghie în biserica mare a Mănăstirii Pantocrator;

18:00 – Slujba Vecerniei;

00:00 – Încheierea sărbătorii și a pelerinajului.

Sursă video: Mânăstirea Pantocrator – Facebook